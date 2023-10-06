المقاتل عبداللاه القاضى.. البطل صاحب صورة نصر حرب أكتوبر.. فيديو

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقرير عن البطل المقاتل عبدالرحمن أحمد عبداللاه القاضي، الذي ظهر وهو ممسك بسلاحه ورافع علامة النصر بيده اليسرى، في صورة تملؤها صرخات وفرحة النصر بعد عبور قناة السويس، لتصبح تلك اللقطة من أشهر صور الجبهة خلال حرب أكتوبر المجيدة.

هو البطل المقاتل عبدالرحمن أحمد عبداللاه القاضي، ابن مدينة المراغة شمال سوهاج، وأحد أبطال حرب أكتوبر 1973، كان أحد أبطال الكتيبة 212 دبابات في الفرقة 19 مشاة، التحق بالتجنيد 4 أكتوبر 1967 بسلاح المدرعات، ثم انضم للكتيبة 212 الفرقة 19 مشاة، التي كان مقرها الكيلو 16 بطريق "القاهرة - السويس"، عايش حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر المجيد.

ورحل البطل المقاتل في 2019، وبعد وفاته قرر مجلس جامعة سوهاج، إطلاق اسمه، على مجمع ملاعب الجامعة الجديدة، تكريمًا من الجامعة للبطل على عطائه خلال حرب أكتوبر المجيدة.

ونعته الجامعة قائلة، إن الجامعة رئيسًا ونوابًا وعمداء وأعضاء هيئة التدريس، تنعي البطل، وتقدر مشاركته واستبساله، حيث كان في مقدمة القوات التي عبرت قناة السويس لتحرير الأرض المصرية من العدو الإسرائيلي في السادس من أكتوبر عام 1973 وتحطيم خط بارليف وإنهاء أسطورة الجيش الإسرائيلي الذى لا يقهر.

والجامعة إذ تتقدم بخالص العزاء لأسرة البطل، تتوجه بالدعاء إلى الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، وتجدد العهد والانتماء والوقوف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة، في حربها ضد الإرهاب بكافة صوره وأشكاله للحفاظ على الأمن والاستقرار.