وكيل وزارة الشباب بالجيزة يشهد احتفالية ذكرى نصر أكتوبر بمركز شباب بشتيل

نظم مركز شباب بشتيل، برئاسة بلال نظير، احتفالية كبرى؛ بمناسبة ذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.

وشهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، الاحتفالية، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحضر الاحتفالية، كلا من عادل فهمي وكيل المديرية لشؤون الشباب، إيهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة، رشا فاروق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، إسلام يس مدير إدارة شباب أوسيم، وكان في استقبالهم بلال نظير رئيس مجلس إدارة المركز وأعضاء مجلس الإدارة.

وحرص الجميع خلال الحفل على توجيه الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها الكبير بمراكز الشباب، وحرصها الدائم على تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية، وكذلك الحرص على دعوة الشعب المصري للمشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم.

كما وجه الحضور، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تلبية نداء الشعب المصري بالترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات.

وشهد الحفل فقرات فنية، قدمها طلائع مركز شباب بشتيل، مع تقديم مجموعة من الأغاني الوطنية؛ احتفالاً بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

فيما قدمت فرقة الفنون الشعبية، فقرات على بعض الأغاني الوطنية.