لبنان.. غرق مركب غير شرعي مقابل شواطئ ‎طرابلس

أفادت صحيفة النهار اللبنانية بأن شواطئ ‎طرابلس شهدت غرق مركب غير شرعي على متنه ما يقارب الـ120 شخص من لبنانيين وسوريين.

ذكرت الصحيفة اللبنانية بأن فرق الانقاذ هرعت لمساعدة الغرقي.



ونجح الجيش اللبناني في وقت سابق في انقاذ ركاب مركب هجرة غير شرعي من الغرق قبالة شكا وفق ماذكرت صحيفة الديار اللبنانية

وذكرت مصادر لبنانية ان فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني ووحدات الجيش هرعن الى البحر بعد ورود اتصال من قبل سيدة موجودة على متن مركب يحمل 35 شخص ، تناشد خلاله الدفاع المدني والاجهزة الامنية للتوجه وانقاذ المركب اثر تعرضه للغرق بعرض البحر في شكا.



وأشارت المصادر الي أن المناشدة جاءت من عرض البحر بعد اتصال من سيدة تطالب الدفاع المدني والاجهزة العسكرية والامنية بانقاذهم بعدما دخلت المياه على المركب وتتحدث عن وجود اطفال من ضمن ركاب المركب.

