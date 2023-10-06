خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

أقيمت اليوم الجمعة، قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، بتواجد الأهلي وبيراميدز من مصر.

وكتب الإعلامي الرياضي خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك "المجموعة اللي كان فيها الفريق بتاعي أنا واصحابي في الدورة الرمضانية في مركز شباب سراي القبة .. كانت أقوى من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية"



الزمالك يقع في المجموعة الثانية بالكونفدرالية الإفريقية

ويتواجد مع الزمالك كلا من، أندية ساجرادا الأنجولي و سوار الغيني و أبو سليم الليبي.



مودرن فيوتشر يقع في مجموعة الموت بالكونفدرالية الإفريقية

وجاءت مجموعة مودرن فيوتشر مع كلا من اتحاد العاصمة الجزائري (حامل اللقب)، سوبر سبورت، الهلال الليبي.