مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، ويتواجد معه أندية ساجرادا الأنجولي و سوار الغيني و أبو سليم الليبي.
وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات كالتالي:
الجولة الأولي يوم 26 نوفمبر
الزمالك × أبو سليم الليبي في القاهرة
الجولة الثانية يوم 3 ديسمبر
سوار الغيني × الزمالك في غينيا
الجولة الثالثة يوم 10 ديسمبر
الزمالك × ساجرادا الأنجولي في القاهرة
الجولة الرابعة يوم 20 ديسمبر
ساجرادا الأنجولي× الزمالك في أنجولا
الجولة الخامسة يوم 25 فبراير 2024
أبو سليم الليبي × الزمالك في ليبيا
الجولة السادسة يوم 3 مارس 2024
الزمالك × سوار الغيني في القاهرة