مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، ويتواجد معه أندية ساجرادا الأنجولي و سوار الغيني و أبو سليم الليبي.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات كالتالي:

الجولة الأولي يوم 26 نوفمبر

الزمالك × أبو سليم الليبي في القاهرة

الجولة الثانية يوم 3 ديسمبر

سوار الغيني × الزمالك في غينيا

الجولة الثالثة يوم 10 ديسمبر

الزمالك × ساجرادا الأنجولي في القاهرة

الجولة الرابعة يوم 20 ديسمبر

ساجرادا الأنجولي× الزمالك في أنجولا



الجولة الخامسة يوم 25 فبراير 2024

أبو سليم الليبي × الزمالك في ليبيا

الجولة السادسة يوم 3 مارس 2024

الزمالك × سوار الغيني في القاهرة