مبروك مقدما.. تعليق أحمد الطيب على مجموعة الأهلي في دوري الأبطال

أقيمت اليوم الجمعة، قرعة بطولة دوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، بتواجد الأهلي وبيراميدز من مصر.

وكتب المعلق الرياضي أحمد الطيب عبر حسابه علي "فيسبوك" : "مبروك للاهلى الفوز بدورى ابطال افريقيا كل الفرق تعبانة و أفضل اللاعبين الجيدين خارج افريقيا الا الأهلى أصبح الأقوى بعد ضم.نجوم الزمالك ( كهرباء و إمام عاشور ) لذلك مبروك مقدماً للأهلى و جماهيره العظيمة همّا بيحبّوا، كلمة العظيمة !! و كده يعنى"

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وتواجد الاهلي في المجموعة الرابعة مع كل من: مادياما الغاني، يانج أفريكانز التنزاني، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.