سفير بروناي بالقاهرة يشيد بجهود مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالأزهر.. صور

استقبلت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب السفير بنجيران سالمين داود سفير سلطنة بروناي دار السلام لدى جمهورية مصر العربية، والحاج سوجيري دولة الملحق الثقافي والتعليمي بسفارة بروناي؛ وذلك لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية بين الأزهر وسلطنة بروناي في النواحي جميع التعليمية والدعوية.

أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي خلال اللقاء على اهتمام الأزهر الشريف بطلاب بروناى الدارسين بمختلف معاهده وكلياته، موضحة أن مصر قد حباها الله –عز وجل-بالأزهر الشريف وجعله موطنًا لطلاب العلم لأكثر من ١٣٧ دولة منهم بروناي، ويدرس به قرابة الـ ٦٠ ألف طالب وطالبة وفدوا من مختلف دول العالم؛ لدراسة المنهج الأزهري الوسطي.

وأعرب السفير بنجيران عن تقديره لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، من جهود لنشر صحيح الدين الإسلامي، ورعاية فضيلته واهتمامه بأبناء بروناي الوافدين للدراسة بالأزهر، معربًا عن فخره بتخرجه من جامعة الأزهر، وانتمائه لهذه المؤسسة العريقة، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يعد منارة العلم للعالم الإسلامي أجمع، وهو ما يدفعنا إلى إرسال أبنائنا الطلاب بالدراسة في الأزهر الشريف.

وحرص السفير بنجيران سفير سلطنة بروناي على زيارة جميع أقسام المركز، وبرفقته الدكتورة نهلة الصعيدي، حيث تفقد سعادته قاعات التدريب، والحضانة الحديثة التي أنشئت خصيصًا لاستضافة أبناء الطلاب الوافدين، وصالة الألعاب الرياضية.

كما استمع إلى عرض توضيحي من الدكتورة نهلة الصعيدي يبين أقسام المركز، ورسالته التي تهدف في المقام الأول إلى خدمة أبناء الأزهر من الطلاب الوافدين والأجانب ونشر المنهج الأزهري الوسطي في العالم، مشيدًا بما لمسه من جهود كبيرة في سبيل توفير منظومة متكاملة لخدمة الطالب الوافد ونشر المنهج الأزهري الوسطي في العالم.

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