وليد علي يقلص الفارق لصالح فاركو أمام سيراميكا كليوباترا

قلص وليد علي، لاعب فاركو، الفارق في النتيجة بينه وبين فريق سيراميكا كليوباترا، وسجل هدفا في شباك الأخير، في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح سيراميكا.

بدأ لقاء فريق سيراميكا كليوباترا وفاركو بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء حرب 6 أكتوبر.

واعتمد لاعبو سيراميكا كليوباترا على الضغط المتقدم على نظيره فاركو في اللحظات الأولي من عمر اللقاء.

سدد عمرو جمال مهاجم فريق فاركو كرة مزدوجة تمر من دفاعات سيراميكا كليوباترا الي خط التماس.

ومرر صديق ايجولا كرة ماكرة تصل الي جون ايبوكا لينفرد بحارس فاركو ويسكنها الشباك محرزا الهدف الاول لصالح سيراميكا كليوباترا.

تصدي محمد بسام حارس مرمي فريق سيراميكا كليوباترا لتسديدة قوية من محمد فخري لاعب فاركو ويبعدها الي خارج المرمي.

وتلقي الجزائري أحمد قندوسي تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء سددها فى باك سعيد شيكا واحرز الهدف الثاني لصالح سيراميكا كليوباترا امام فاركو.

وسدد صديق ايجولا نجم فريق سيراميكا كليوباترا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر الي جوار مرمي سعيد شيكا حارس فاركو.

وحصل رجب نبيل لاعب سيراميكا كليوباترا على بطاقة صفراء بعد ارتكابه خطأ ضد لاعب فاركو امام منطقة الجزاء.

وتعرض سيف تيري لاعب فاركو الي الإصابة وخضع للعلاج بعد تعرضه للسقوط داخل منطقة الجزاء لفريق سيراميكا كليوباترا.

سدد ولد علي قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك محمد بسام حارس مرمي سيراميكا كليوباترا محرزا الهدف الأول لصالح فريقه.

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام .

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى:محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - ارثر چاستيس- رجب نبيل -أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- القندوسي - محمود نبيل - صديق اجولا - محمد عنتر .

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد توني - محمد عادل - كناريا - محمود زلاكة - صامويل امادي - أحمد ياسر ريان.