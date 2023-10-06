انهيار مركز للتجميل في بغداد

شهدت منطقة زيونة بالعاصمة العراقية بغداد اليوم الجمعة حادث انهيار منزل عبارة عن مركز تجميل.

ووفق بيان لمديرية الدفاع المدني العراقي فقد هرعت فرق الدفاع المدني للتدخل السريع بعد ورود اخبار بوجود انهيار أجزاء من منزل متهالك مشيد من طابقين مضاف إليه طابق ثالث من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال متخذ كـ مركز تجميل بمنطقة زيونه ببغداد".

و تدخلت فرق إنقاذ الدفاع المدني وباشرت بعمليات البحث والتفتيش الدقيق تحسباً لوقوع ضحايا وبعد الاستفسار من أهالي المنطقة.

وأوضح البيان: تبين أن الدار خال من السكان ، وهو ضمن المباني التي أشرها الدفاع المدني في وقت سابق بأنها آيلة للسقوط متهالكة قديمة، ليتم وضع الأشرطة التحذيرية لمنع اقتراب المواطنين، مع تبليغ الجهات ذات العلاقة لتباشر بعمليات الإزالة وتبليغ صاحب العقار بقرار الإزالة منعا لوقوع الإصابات البشرية