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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي: الإخوان كارهون لمصر.. وليس لديهم ولاء لأحد

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن جماعة الإخوان ليس لهم ولاء لأحد، وكارهين لمصر، ولا يوجد أي شعب في العالم يوجد منه 100% صالحين، ولكن ضعاف النفوس يتعاطفون معهم.

فريدة الشوباشي تتحدث عن جماعة الإخوان

وأضافت "الشوباشي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "عين الوطن" المذاع من خلال قناة "تن"، أن جماعة الإخوان كانوا يستغلون ضعاف النفوس، والذين لا يعرفون شيء، ويحاولون التحايل عليهم باسم الدين، ويتعاملون بمبدأ السمع والطاعة. 

وأشارت فريدة الشوباشي، إلى أن التصدي للشائعات يكون من خلال رصد الإنجازات التي تتم على الأرض والترويج لها، مطالبة الإعلام بضرورة تسليط الضوء على الإنجازات التي حدثت، وعلى رأسها ملف العشوائيات التي تم القضاء عليها بشكل كامل في الوقت الحالي. 

فريدة الشوباشي مجلس النواب جماعة الإخوان برنامج عين الوطن قناة تن الإخوان

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