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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي يهتم بالمواطن في كل مراحله العمرية

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن الشائعات الضخمة التي تستهدف مصر في الوقت الحالي تأتي نتيجة الإنجازات، إذ أنه يستهدفون فئة الشباب من أجل العمل على تضليل الموقف بشكل كامل، موضحة أن الشباب أصبح واعي ويرى مشاريع حياة كريمة، وما تشهده من إنجازات. 

فريدة الشوباشي تبرز إنجازات السيسي 

وأضافت "الشوباشي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "عين الوطن" المذاع من خلال قناة "تن"، أن الرئيس السيسي يرى كل فئات الشعب المصري بداية من الطفل الرضيع وحتى كبار السن من خلال المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة، فضلا عن اهتمامه الكبير بالمرأة المصرية في كل الملفات المختلفة. 

وتابعت فريدة الشوباشي، أن حملة الكشف المبكر على سرطان الثدي واحد من أهم المبادرات التي قامت في مصر في الفترة الأخيرة، إذ أن الكشف المبكر عن السرطان يساعد في علاجه بشكل قوي، فضلا عن المرأة المعيلة، وملف ذوي الهمم، كل تلك الملفات تثير غضبهم بشكل كبير، وتجعلهم يزيدوا من الشائعات. 

واستكملت، أنه لا يوجد رئيس اهتم بالشعب المصري في كل مراحله العمرية المختلفة سوى الرئيس السيسي، وهذا واضح من خلال الملفات المختلفة. 

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