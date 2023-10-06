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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ فستان جريء .. لاميتا فرنجية تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

خضعت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية لجلسة تصوير جديدة خطفت بها أنظار رواد السوشيال ميديا لأنوثتها الجريئة.

وبدت لاميتا فرنجية بإطلالة لافتة مثيرة، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما مطرزا، باللون البينك مما عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي بشكل مثير.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها للوراء بشكل جذاب ووضعت مكياج جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.


وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية دائما على مشاركة متابعيها وجمهورها  جميع صورها وإطلالتها التي تظهر بها في جميع مناسبتها  دائمًا، عبر حسابها علي "إنستجرام".

من هي لاميتا فرنجية؟ 

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل “عصر الحريم”، وشاركت الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة”، والفنان محمد رجب في فيلم “محترم إلا ربع”، وفيلم “365 يوم سعادة” مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

أحدث أعمال لاميتا فى السينما

وقدمت آخر أدوارها فى السينما من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكي، وإخراج محمد سامى.

أما عن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها لاميتا، فهو مسلسل "بنت من دار السلام" والذى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى منال تعيش في دار السلام تبحث للحصول على عمل من خلال توفير المال لها وتقوم صديقة لها بتوفير عمل في منزل رجل كبير في السن ويحاول الاعتداء عليها وتتزوج، وتكتشف أنه مريض نفسي، ولا تريد العيش معه، وهو من إﺧﺮاﺝ طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.

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