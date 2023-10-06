عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة .. اشتر مرسيدس GLA من غير جمارك

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

بالأسعار.. 5 سيارات فرنسية جديدة في السوق المصري| صور

سعر أرخص سيارات مرسيدس الجديدة في مصر

مرسيدس 200 GLA محرك 1600

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

مرسيدس 200 GLA محرك 1600

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

مرسيدس 200 GLA محرك 1600

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد السيارة مرسيدس  GLA "الفئة الكاملة"

مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2019 بقيمة 7,216 دولار.

مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2020 بقيمة 7,667 دولار.

مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2021 بقيمة 8,118 دولار.

مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2022 بقيمة 8,569 دولار.

مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2023 بقيمة 9,019 دولار.

مرسيدس GLA GLA الوديعة البنكية الوديعة الدولارية مرسيدس 200 GLA مرسيدس 200 GLA

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

تأخرت كثيرا.. تعرف على أبرز تفاصيل نوة غسيل البلح بالإسكندرية

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

علامة شائعة كشفت إصابة هاني الناظر بالسرطان.. لو شعرت بها اكشف فورا

"هتكلم بلغتهم علشان يفهموا".. محمد مصطفى شردي يوجه رسالة بالإنجليزية للبرلمان الأوروبي

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

موضوعات متعلقة

للموظفين.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

خصم 70% على أصغر سيارات هيونداي

فرصة.. BMW X1 بخصم يصل إلى 70%

سعر هيونداي كونا 2023 الجديدة في السعودية

لكزس تكشف عن نسخة كهربائية هجينة من سيارتها الشهيرة LFA

كيا تكشف عن نموذجين جديدين من السيارات الكهربائية في 12 أكتوبر

أخطاء تؤدي لزيادة استهلاك الوقود في السيارة

علامات وأسباب تلف كازكيت رأس محرك السيارة

ترشيحاتنا

تكتب المعلومات على القماش.. بطولات شيخة المجاهدين فرحانة حسين في حرب أكتوبر

جنرال إيطالي سابق: الجنود المصريون استخدموا الكباري المتنقلة باحترافية في حرب 1973

فرصة .. اشتر مرسيدس GLA من غير جمارك

هتقبض كام ؟ احسب معاشك بعد زيادة الحد الأدنى في يناير 2024

اللواء محمد ثروت النصيري لـ "صدى البلد": دمرت دبابات العدو في سيناء .. وإرادة المقاتل المصري حققت النصر في حرب أكتوبر

معظمهم كانوا صائمين.. عبده مباشر يسرد أبرز كواليس تغطية حرب أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض سائقو شاحنة مجلس محلي لموقف صادم في بريطانيا |شاهد

مشروب شهير في كل بيت يحمي من مرض السكري.. احرص عليه يوميا

قبلة الموت.. فيديو صادم لـ رجل أجنبي يدخل ثعبانا ساما في فمه

انفجار نجم ميت بالفضاء.. وطاقته تهدد الأرض والبشر في هذه الحالة

فيديو

مش عايزة تتكلم.. لماذا حذفت شيري عادل صورها مع زوجها / فيديو جراف

انقطاع الإنترنت بعد 5 أيام | ماذا سيحدث؟

علامة كشفت مرض هاني الناظر.. اعرف تطورات حالته الصحية

شكرا يا ريس.. المفرج عنهم يعبرون عن فرحتهم بالعودة لأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ