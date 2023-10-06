بالأسعار.. 5 سيارات فرنسية جديدة في السوق المصري| صور

يضم السوق المصري للسيارات، عدد كبير من العلامات التجارية الفرنسية، حيث تقدم كل منها الكثير من الاصدارات المتنوعة، سواء كانت من الناحية الفنية، او التجهيزات التقنية، أو من ناحية التصميم الهيكلي بين السيدان والهاتشباك الـ SUV.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات فرنسية موديل 2023 و 2024 في السوق المصري.

5 سيارات فرنسية

1 - رينو ستيب واي

تأتي السيارة رينو ستيب واي بمظهر رياضي، مع فئتين من التجهيزات لموديلات 2023، حيث تبدأ اسعارها من 635 الف جنيه حتى 645 الف جنيه للفئة الثانية، وتعتمد جميع الفئات على محرك رباعي الاسطوانات، 1600 سي سي، قوة 110 حصان و148 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية، وسرعة قصوى تصل إلى 175 كم/س.

5 سيارات فرنسية

2 - ستروين CX4

تقدم شركة ستروين السيارة CX4 عبر موديلات 2024، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئتين وبسعر رسمي يبدأ من مليون 195 الف جنيه حتى مليون و315 الف جنيه للفئة الثانية، وتتمتع السيارة بمحرك تيربو 1200 سي سي، بقوة 130 حصان، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات من 8 نقلات أوتوماتيكية.

5 سيارات فرنسية

3 - رينو اوسترال

يبلغ سعر السيارة رينو اوسترال 2024 نحو مليون 390 الف جنيه للفئة الاولى، ومليون 490 الف جنيه للفئة الثانية، ومليون 590 الف جنيه للفئة الثالثة، بينما تقدم الفئة الرابعة والخامسة بسعر مليون 660 الف ومليون 690 الف جنيه، وتعتمد السيارة على ناقل سرعات اوتوماتيك لجميع الفئات، بالاضافة إلى محرك تيربو 1300 سي سي، 4 سلندر، بقوة 160 حصان، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، وزمن للتسارع يبلغ 9.7 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

5 سيارات فرنسية

4 - بيجو 5008

تبدأ أسعار السيارة بيجو 5008 موديل 2023 من 1,564,990 جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية والثالثة نحو 1,694,990 جنيه و 1,859,990 جنيه، ويصل سعرالفئة الرابعة كاملة التجهيزات إلى 1,869,990 جنيه، بينما تستمد جميع الفئات قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية 165 حصان، و240 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، ويمكن للسيارة التسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.2 ثانية.

5 سيارات فرنسية

5 - ستروين C5 ايركروس

تقدم الفئة الاولى ستروين C5 ايركروس موديل 2024 بسعر مليون و370 الف جنيه، ومليون 495 الف جنيه للفئة الثانية، ومليون 545 الف جنيه للفئة الثالثة، بينما يصل سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيزات إلى مليون و645 الف جنيه، وتأتي السيارة بمحرك قوة 165 حصان، سعة 1600 سي سي تيربو، بالاضافة إلى 240 نيوتن متر من عزم الدوران، وعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسي السرعات، مع زمن تسارع يبلغ 9.4 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.