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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 669 ألف جنيه.. 5 سيارات رياضية "زيرو" في مصر

5 سيارات رياضية زيرو
5 سيارات رياضية "زيرو" في السوق المصري

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والعلامات التجارية، بالاضافة إلى عامل السعر ايضا الذي يمثل اهمية كبيرة لدى الكثير، إلى جانب التصميم الهيكلي بين فئة السيدان والهاتشباك والرياضية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات رياضية "زيرو" في السوق المصري 

5 سيارات رياضية "زيرو" في السوق المصري 

1 - جيلي جى اكس 3 برو

 

يبلغ سعر السيارة جيلي جى اكس 3 برو في السوق المصري نحو 669.900 جنيه، وذلك للفئة الوحيدة المقدمة محليًا لموديلات 2024، وتعتمد السيارة على قدرات فنية تتضمن محرك 1500 سي سي، بقوة 103 حصان، و140 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات CVT اوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

5 سيارات رياضية "زيرو" في السوق المصري 

2 - سوزوكى جراند فيتارا

 

تقدم السيارة سوزوكي جراند فيتار موديل 2024 الجديدة بقيمة سعرية رسمية تبدأ من 1,499,900 جنيه للفئة الاولى، و1,549,900 جنيه للفئة الثانية، وتعتمد السيارة على تصميم خارجي جديد من فئة الـ SUV الشهيرة، بالاضافة إلى محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 103 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، بتقنية الدفع الامامي.

5 سيارات رياضية "زيرو" في السوق المصري 

3 - بيستون T55

 

تتراوح اسعار السيارة بيستون T55 2023 رسميًا بين 1,039,000 جنيه و 1,175,000 جنيه، ودعمت السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصان، وناقل حركة 7 غيار بقدرات أوتوماتيكية الاداء مع تقنية الجر الامامي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 258 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

5 سيارات رياضية "زيرو" في السوق المصري 

4 - بيجو 3008

 

تبدأ اسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2024 من 1,414,990 جنيه    حتى 1,699,990 جنيه، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 1600 سي سي، بقوة 165 حصان، و240 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 206 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات، ومعدل للتسارع يبلغ 8.9 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

5 سيارات رياضية "زيرو" في السوق المصري 

5 - مرسيدس GLE

 

يبلغ سعر السيارة مرسيدس GLE الرسمي موديل 2023 نحو 4,680,000 جنيه، وتعتمد فنيًا على محرك 3000 سي سي تيربو، بقوة 367 حصان، و500 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة من 9 سرعات أوتوماتيكية، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/س في 5.7 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر/ساعة.

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