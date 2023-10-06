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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: حضور حافل يشهده البرنامج التثقيفي للطفل

صدى البلد

نظم وزارة الأوقاف فعاليات الندوة التثقيفية للأطفال، ضمن فعاليات "البرنامج التثقيفي للأطفال" اليوم الجمعة بالمسجد الجديد بكفر تصفا بكفر شكر بمديرية أوقاف القليوبية.

شارك بها الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والشيخ صفوت فاروق مدير مديرية أوقاف القليوبية، والدكتورة هدى حميد معوض مسئول ملف الأطفال بوزارة ‏الأوقاف، والواعظة وفاء عبد السلام، والواعظة ميرفت عزت، كما شاركت  رحمة محجوب فنانة العرائس بعرض عرائس للأطفال.

وخلال الندوة أكد الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني أن البرنامج التثقيفي يطور عقول الأطفال، ويأخذ بأيديهم إلى الفكر الوسطي المستنير، وأن الإقبال الكثيف الذي نراه بأعيننا يبعث السعادة في النفوس ويعطي قوة وعزيمة للاستمرار في البرنامج التثقيفي.

وأوضحت الدكتورة هدى حميد معوض أن الطفل لبنة في بناء الأسرة والمجتمع، وأن البرنامج التثقيفي يسهم في تنشئة الأطفال على التمسك بهويتهم المصرية وانتمائهم الوطني، وأن وزارة الأوقاف جعلت البرنامج الصيفي منبرًا للتثقيف والتوعية ونشر القيم السوية.

وأكدت الواعظة وفاء عبد السلام أن البرنامج الصيفي يعد لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وأن عناية الأوقاف فائقة بالنشء، حيث تحرص حرصًا أكيدًا على بناء الوعي الرشيد.

وفي ختام اللقاء قدمت الفنانة/ رحمة محجوب فنانة العرائس عرضًا مسرحيًّا. بعنوان: "جنود مصر الأبطال".

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