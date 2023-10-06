الأوبرا تحتفل باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة احتفلت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر باليوبيل الذهبى لانتصارات اكتوبر .

وسط حشد جماهيرى تجمل المسرح الكبير بالمشاعر الوطنية الحماسية واستعاد الحضور ذكريات اجواء العبور العظيم الذى استرد الكرامة وقهر المستحيل، وعلى انغام الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى تغنى المطرب احمد جمال بباقة من المؤلفات الخالدة كان منها هنحب مين غيرك ، تحيا مصر تحيا ، موال ، يا أغلى اسم فى الوجود ، ميدلي حليم ومن اعماله الخاصة اضحكى.

سبقه فاصل لنجوم الاوبرا سارة زكى ، أحمد عصام ، أحمد سعيد وحنان عصام تضمن موسيقى أيام السادات ، يا بوي يا مصر ، دقت ساعة العمل ، ياللى عاش حبك يعلم ، عظيمة يا مصر ، حلوة بلادى ، يا حبيبتي يا مصر ، حبايب مصر ، النجمة مالت على القمر ، سلمولى على مصر ، قصيدة مصر وتشارك الجميع فى اداء اغنية عاش اللى قال التى اختتم بها الحفل.

وتواصل الاوبرا احتفالاتها بذكرى انتصارات اكتوبر خلال الشهر الجارى بمجموعة من الفعاليات المتنوعة على مختلف مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .