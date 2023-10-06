رانيا التومي تستعرض أنوثتها بالأبيض المُجسم| شاهد

شاركت الفنانة رانيا التومي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



بدت النجمة التونسية مرتدية جمبسوت انيق باللون الأبيض عاري الكتفين وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها بطريقة الويفي مع ماكياج صاخب ابرز جمال ملامحها.



وتحرص الفنانة التونسية رانيا التومي علي مشاركة جمهورها أحدث اطلالاتها التي تمزج بين الأنوثة والاناقة في آن واحد، وذلك عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال رانيا التومي مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين، وسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

معلومات عن رانيا التومي

بدأت مسيرتها في عام 2012 شاركت في مسلسل مشاعر.

شاركت في بعض الأعمال الفنية منها: الهربة، ناعورة الهواء، مشاعر.

أطلق عليها لقب الحسناء التونسية وذلك لجمالها الخلاب.

تتمتع رانيا أيضًا بذوق رفيع وأسلوب فريد عندما يتعلق الأمر باختيار فساتين السهرة، دائما ما تظهر بأجمل فساتين السهرة العصرية بألوان مختلفة تناسب بشرتها الفاتحة وتعتبر رانيا التومي هي إحدى الوجوه الشابة في تونس تحظى باهتمام كبير من خلال ظهورها كمذيعة للطقس جمالها دفعها نحو الفن والموضة من خلال الصور التي نشرتها وعرضها للعديد من الأزياء واهتمامها بالموضة فازت رانيا التومي بلقب ملكة جمال تونس ولها جماهيرية كبيرة وتعتبر أحد المشاهير الذين ظهروا على التلفزيون.