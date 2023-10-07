شركة بني سويف تعلن ضعف المياه فى عدة مناطق .. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر ضعف المياه بمدينة إهناسيا ومجلسي قروي الحمام ودنديل بمركز ناصر، وذلك لمدة ساعتين من 8 صباحاً حتى 10 صباحاً ، وعلى مدار 3 أيام ( السبت، الأحد، والاثنين 7، 8، 9 أكتوبر الجاري) ، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية اللازمة بمحطة مياه المعصرة القديمة بمركز إهناسيا



وإذ تتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، فإنها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.