عقيد بسلاح المدرعات: حرب أكتوبر علم يدرس في كل دول العالم

‏قال العقيد أحمد محمد الغندور، من سلاح المدرعات، أن حرب أكتوبر حرب فريدة من نوعها وتعتبر آخر الحروب التقليدية بعد الحرب العالمية الثانية.

‏‏وتابع خلال حوار ومع الإعلامي "أحمد فايق"، في برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن هذه الحرب يتم تدريسها‏ لأن الجندي المصري في هذا التوقيت نجح بالخروج بأفكار جديدة لم تكن موجودة من قبل، وأطلق عليها في العلم العسكري الحديث معركة الأسلحة المشتركة، وهو تفاعل جميع عناصر المعركة من جميع الأسلحة سواء المقاتل أو الدبابة أو الصاروخ أو الدفاع الجوي والقوات البحرية والقوات الجوية وكيفية عمل هذه المنظومة كلها مع بعضها.

‏وأضاف أن إسرائيل قبل حرب أكتوبر كانت تسير بفكر الحرب العالمية الثانية وهو دخول الدبابات بمفردها للهجوم، وتفاجئت بفكر جديد أننا نهجم بالدبابات والمشاة معا ‏لذلك بدأت إسرائيل في تطبيق الفكر المصري، مؤكدا أن المعاهد في الخارج حتى يومنا هذا تقوم بتدريس حرب أكتوبر في كل دول العالم لأنها اخر حرب تقليدية.