قبل انطلاق احتفاليتها بحضور الرئيس.. كل ما تريد معرفته عن منظمة الايسيسكو

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، اليوم احتفالية دولية كبرى لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" ، والتي تنظمها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

وبهذه المناسبة ينشر موقع صدى البلد في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)

تعد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ، هي منظمة دولية، متخصصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وقد تفرعت عن منظمة التعاون الإسلامي.

و تأسست منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة عام 1402 هـ / 1982 م ، وتتبنى اللغات العالمية الثلاث : العربية، الفرنسية، الإنجليزية

ويقع المقر الرئيسي للإيسيسكو في الرباط بالمملكة المغربية ، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) حتى الآن أربع وخمسون (54) دولة

و تصبح كلَّ دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، بعد توقيعها رسمياً على الميثاق، وبعد استكمال الإجراءات القانونية والتشريعية لقرار الانضمام وإشعار الإدارة العامة للإيسيسكو بذلك خطياً.

مهام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)

القيادة الاستشرافية والتنسيقية لجهود العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والاتصال والعلوم الإنسانية والاجتماعية

تنسيق الجهود الرامية إلى تطوير السياسات التربوية للدول الأعضاء ونظمها التعليمية

حشـد التـزامٍ أقوى في دول العـالم الإسلامي بالتنمية الثقافية في أبعـادها الشاملة والمتكاملة

مساعدة دول العالم الإسلامي في مجال تـوطيـن البحث العلمي والابتكار والتطوير التكنولوجي

وضع الأسس المنهجية والمعرفية لتعاقـدٍ تشاركي بين جميع الفئـات الاجتماعية في الدول الأعضاء

تحفيز النهج التبادلي للممارسات المُـثلى على الصعيـديْـن الإسلامي والدولي، من خلال تقوية الشّـراكة الإقليمية والدولية

إرساء القواعد والأسس التربوية والثقافية لتعزيز الهُوّية الإسلامية وتمكينها دولياً

أهداف منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)





- تحقيق الترابط والتكامل والتنسيق الاستراتيجي بين دول العالم الإسلامي في مجالات اختصاصها.

- تقـوية قـدرات المنظومات التربوية وتحسين مؤشراتها في الدول الأعضاء.

- تحفيز التنمية الثقافية الشّاملة لشعوب العالم الإسلامي.

- تسريع وتيرة انضمام دول العالم الإسلامي إلى مجموعة الدول المتقدّمة.

- تحسين إدارة الدول الأعضاء للتحوّلات الاجتماعية فيها.

- تحقيق الاستدامة والنجاعة في برامج التعاون ذات العلاقة بمجالات عمل المنظمة.

وكان قد صرح سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” بأن المنظمة تنفذ عددًا من البرامج والمشاريع الطموحة الموجهة لبناء قدرة الشباب، بالتنسيق مع اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالدول الأعضاء، وفي مقدمتها :