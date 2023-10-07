طارق السيد: 10 لاعبين يقومون بالمعايشة في إسبانيا من كابيتانو مصر

أثنى طارق السيد نجم الزمالك السابق بـ برنامج كابيتانو مصر مشددا على أن هناك العديد من المواهب المصرية المتواجدة فيه.

قال طارق السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كابيتانو مصر يضم العديد من المواهب المميزة، والموسم الماضي نجحنا في تصدير 10 لاعبين لعمل معايشة في إسبانيا"

وأضاف: "60 ألف لاعب حضروا لمركز شباب الجزيرة الموسم الماضي في الاختبارات"

واختتم: "برنامج الموسم الحالي من كابيتانو مصر يضم مواهب أكبر"