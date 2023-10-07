‎خالد الغندور: ننتظر مواجهة بيراميدز مع صنداونز بعد خماسية الأهلي وثلاثية الزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور علي المواجهة المنتظرة بيم بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا وذلك عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك



وكتب الغندور :"مهم جدا نشوف مستوي بيراميدز أمام صن داونز وخصوصا في مباراة جنوب افريقيا بعد الخسائر الكبيرة للأهلي وقبله الزمالك هناك".

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب سانت جورج الأثيوبي.

وتأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات من بطولة دوري ابطال إفريقيا ، على حساب الجيش الرواندي.

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا مع كل من نواذيبو الموريتاني، تي بي مازيمبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.