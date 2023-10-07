عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

‎خالد الغندور: ننتظر مواجهة بيراميدز مع صنداونز بعد خماسية الأهلي وثلاثية الزمالك

خالد الغندور
خالد الغندور

علق الإعلامي خالد الغندور علي المواجهة المنتظرة بيم بيراميدز وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا وذلك عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك


وكتب الغندور :"مهم جدا نشوف مستوي بيراميدز أمام صن داونز وخصوصا في مباراة جنوب افريقيا  بعد الخسائر الكبيرة للأهلي وقبله الزمالك هناك".

 

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب سانت جورج الأثيوبي.

وتأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات من بطولة دوري ابطال إفريقيا ، على حساب الجيش الرواندي.

 

مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا

وتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا مع كل من نواذيبو الموريتاني، تي بي مازيمبي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

الاعلامي خالد الغندور الجيش الرواندي سانت جورج الاثيوبي صن داونز فريق بيراميدز مباراة جنوب إفريقيا لزمالك مواجهة بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرح وصل إلى 16 غرزة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

إيه يا حشرة.. تسريب صوتي لواقعة صفع لقاء سويدان لـ ميدو عادل

محدش يفتي | منشور صادم من أحمد مرتضى بشأن نادي الزمالك 6 أكتوبر

خالد طلعت يسخر من مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. رسميا موعد انتهاء التوقيت الصيفي

لأول مرة.. أحمد الفيشاوي يكشف عملية إزالة التاتوهات من جسده

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. مجموعة سهلة للأهلي وصعبة لبيراميدز وديربي تونسي منتظر

صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة .. 15 أكتوبر

ترشيحاتنا

الرئيس السنغالي يوقع مرسوما بحل الحكومة

الكيلو بـ65 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت 7-10-2023

تعرف على أخرالتطورات الصحية لـ آيتن عامر

كيف كان الرسول الكريم يختم الصلاة.. وهل كان دعاؤه بعدها سرا أم جهرا؟

سعر هيونداي سوناتا الجديدة 2023 في السعودية

أعراض تحذيرية تخبرك بوجود سرطان مبكر .. تغيرات في الجلد الأبرز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدث نادر.. ماذا توقع العالم الهولندى يوم 14 أكتوبر؟

مطرب راب شهير يعلن توقفه عن الغناء لهذا السبب

مشابه لكوفيد-19.. تأثير صادم يحدث لك عند الإصابة بعدوى تنفسية حادة

أستراليا.. امرأة تعثر على أفعى في مكان صادم داخل منزلها

فيديو

موعد صرف معاش تكافل وكرامة| اعرف الزيادة الجديدة

ضربة للدولار| قرار جديد من المركزي .. ماذا حدث ؟

رفض مصري لبيان البرلمان الأوروبي.. رد حاسم من كل الفئات

أكاذيب وتجاوز للحدود.. أحزاب ونواب مصر ينتفضون ضد بيان البرلمان الأوروبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ