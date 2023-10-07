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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات: مابولولو أفضل مهاجم في مصر منذ الموسم الماضي

صدى البلد

أثنى محمد بركات، على جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري مشددا على أنه المهاجم الأفضل في مصر منذ الموسم الماضي.
قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جوب مابولولو المهاجم الأفضل في مصر منذ الموسم الماضي" 
وأضاف: "مباراة الجونة والاتحاد شهدت أخطاء دفاعية بالجملة من دفاع الاتحاد" 
واختتم: "مابولولو صنع الفارق مع الاتحاد السكندري بشكل كبير"

الاتحاد السكندري جوب مابولولو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري مباراة الجونة

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