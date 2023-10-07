بركات: مابولولو أفضل مهاجم في مصر منذ الموسم الماضي

أثنى محمد بركات، على جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري مشددا على أنه المهاجم الأفضل في مصر منذ الموسم الماضي.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جوب مابولولو المهاجم الأفضل في مصر منذ الموسم الماضي"

وأضاف: "مباراة الجونة والاتحاد شهدت أخطاء دفاعية بالجملة من دفاع الاتحاد"

واختتم: "مابولولو صنع الفارق مع الاتحاد السكندري بشكل كبير"