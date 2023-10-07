أثنى محمد بركات، على جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري مشددا على أنه المهاجم الأفضل في مصر منذ الموسم الماضي.
قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جوب مابولولو المهاجم الأفضل في مصر منذ الموسم الماضي"
وأضاف: "مباراة الجونة والاتحاد شهدت أخطاء دفاعية بالجملة من دفاع الاتحاد"
واختتم: "مابولولو صنع الفارق مع الاتحاد السكندري بشكل كبير"
بركات: مابولولو أفضل مهاجم في مصر منذ الموسم الماضي
أثنى محمد بركات، على جوب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري مشددا على أنه المهاجم الأفضل في مصر منذ الموسم الماضي.