خاتم جديد يقيس نبض القلب ونسبة الأكسجين في الدم بـ 180 دولاراً

كشفت شركة Noise الهندية عن أول خاتم ذكي لها Luna، والذى يستطيع أن يقيس نبض القلب ونسبة الأكسجين في الدم، وكذلك درجة حرارة الجلد.

وبحسب موقع تك رادار التقني، جاء سعر الخاتم المصنوع من التيتانيوم 180 دولارًا أمريكيًا، ويبلغ وزنه 4 جرام، ويستطيع مقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا.

يعمل خاتم لونا الجديد بحساسات ضوئية تعتمد على الأشعة تحت الحمراء مع حساسات الحرارة والتسارع، مما يمكنه من قياس العلامات الحيوية للجسم مثل نبض القلب ونسبة الأكسجين في الدم ودرجة حرارة الجلد.

كما يتتبع الخاتم الذكي النشاط البدني والمسافات التي يقطعها صاحبه، ويحسب السعرات الحرارية، بالإضافة لمراقبة النوم، مع نصائح وتوصيات لتحسينه.

يعمل الخاتم عبر التطبيق الرسمي الخاص به على أندرويد وآيفون، ويدعم الاتصال لاسلكيًا بالهواتف عبر تقنية بلوتوث BLE، ويقدم بطارية تدوم حتى 6 أيام، والتى يتم شحنها فى 120 دقيقة فقط.

يمكنك الحصول على خاتم لونا الهندي في 3 ألوان هي الذهبي، الفضي، والأسود.