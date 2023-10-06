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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. هاكر يكشف كلمات مرور يسهل اختراقها وأندرويد 14 يصل لهواتف ريلمي Realme

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تليفون يقلب الموازين.. موبايل جديد من شاومي بإمكانيات جبارة

بدأت شركة شاومي الصينية، بالترويج لهاتفها الجديد Xiaomi 13T Pro، الذي طورته ليكون منافسا قويا في عالم هواتف أندرويد.

 

شوف باسوردك بينهم.. هاكر يكشف عن كلمات المرور التي يسهل اختراقها

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي الإنترنت من استخدام كلمات المرور لحساباتهم يسهل اكتشافها، والتحقق من إن كلمات المرور الخاصة بحساباتهم قوية يصعب تخمينها، وإجراء بعض التغييرات البسيطة عليها كل فترة، والآن، كشف أحد الهاكرز الذي يطلق عليه "المتسلل الأخلاقي" عن أسهل كلمات المرور التي يمكن اختراقها.

 

أندرويد 14 يصل إلى هواتف ريلمي Realme.. هل تليفونك بينهم؟

أعلنت شركة ريلمي Realme الصينية، عن برنامج الوصول المبكر لواجهة المستخدم Realme UI 5.0 المستند إلى نظام التشغيل Android 14 لجهاز Realme GT2 Pro الشهر الماضي، والآن شاركت الشركة قائمة الهواتف الذكية المؤهلة للوصول المبكر لـ Realme UI 5.0.

 

من الأقوى؟..مقارنة بين وان بلس Ace 2 Pro وشاومي Xiaomi 13T Pro

في عالم الهواتف الذكية، حيث الابتكار هو اسم اللعبة، تصدرت علامتان تجاريتان عناوين الأخبار باستمرار وهي وان بلس OnePlus وشاومي Xiaomi، وقد نجح كلاهما في إنشاء مكانة خاصة بهما من خلال تقديم الأجهزة التي تمزج بين التكنولوجيا المتطورة والقيمة مقابل المال.

 

عرض الجمعة.. خصم مغرِ على موبايل ريلمي الأكثر مبيعا في مصر

تقدم أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على هواتف ريلمي، تشمل تخفيضات مذهلة على هواتف الفئة المتوسطة التي قد تأتي بسعر مكلف بالنسبة لبعض المستهلكين، من خلال تقديم هذه الهواتف في عروض قوية بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

 

طرح Android 14 حصريا لهذه الهواتف.. إليك كيفية تثبيته

 

أصدرت شركة جوجل Google الأمركية، أخيرا التحديث المستقر لنظام التشغيل Android 14 إلى جانب إطلاق سلسلة Pixel 8 وPixel Watch 2 في حدث Made by Google 2023، والذي كان من المقرر طرحه في شهر سبتمبر المنصرم، لذا سنوضح لك خلال السطور التالية مميزات أندرويد 14 والأجهزة المؤهلة للحصول عليه وكيفية تنزيله على هاتفك.

 

صفقة متتفوتش.. خصم رائع على جوال آبل الرائد آيفون 14 برو ماكس

يعد جوال آيفون 14 برو ماكس، من أقوى هواتف آبل في الأسواق، فهو يتميز بالعديد من المواصفات الرائعة التي تجعل الكثير من الناس يقبلون على شرائه، فهو يأتي مزودا بإعدادات كاميرا قوية تقدم صورا وفيديوهات عالية الجودة، إلى جانب شاشة كبيرة سريعة الاستجابة للمس، مع عمر بطارية يدوم لفترة طويلة.

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