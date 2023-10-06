شوف باسوردك بينهم.. هاكر يكشف عن كلمات المرور التي يسهل اختراقها

حذر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي الإنترنت من استخدام كلمات المرور لحساباتهم يسهل اكتشافها، والتحقق من إن كلمات المرور الخاصة بحساباتهم قوية يصعب تخمينها، وإجراء بعض التغييرات البسيطة عليها كل فترة، والآن، كشف أحد الهاكرز الذي يطلق عليه "المتسلل الأخلاقي" عن أسهل كلمات المرور التي يمكن اختراقها.

أكثر كلمات المرور التي يسهل اختراقها

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "express" البريطانية، أصدر ما يسمى بـ "المتسلل الأخلاقي" نصيحة لمستخدمي الإنترنت، حول كيفية جعل حساباتهم أكثر أمانا، من أجل الحفاظ على أمان بياناتهم الشخصية، حيث تدرب الهاكر الذي يدعى "جو كوكروفت" على اختراق الأنظمة المعقدة وفهم كيفية قيام مجرمي الإنترنت بتنفيذ الهجمات الاحتيالية، ووجد أن الكثير من الأشخاص يجعلون مهام المحتالين سهلة للغاية.

وأوضح كوكروفت: "إن استخدام معلومات تعريفية، مثل فريق كرة القدم المفضل، أو أسماء أفراد العائلة، أو المدينة التي تعيش فيها، يمكن أن يجعل تحديد كلمات المرور أسهل".

مضيفا: "إنه على الرغم من أنه قد يكون من السهل تذكر هذه المعلومات بالنسبة لمنشئ كلمة المرور، إلا أنه قد يكون من السهل أيضا على جهات التهديد اكتشافها بعد وقت قصير من استكشاف ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك، على سبيل المثال".

وفي دراسة حديثة أجراها فريق شركة NordPass، المتخصصة بمجال إدارة كلمات المرور، ظهرت كلمات مثل "أرسنال" و "تشيلسي" و "ليفربول" في قائمة الكلمات الـ 12 الأكثر استخداما في المملكة المتحدة.

كلمات المرور الأكثر استخدام في المملكة المتحدة

ويحث "كوكروفت" مستخدمي الإنترنت، لتجنب اختراق حساباتهم على أنه من الضروري استخدام كلمات مرور أكثر تعقيدًا وأطول، قائلا: "يلعب طول كلمة المرور أيضا دورا كبيرا في مدى سهولة اختراقها، سيكون اختراق كلمة المرور القصيرة التي تحتوي على مزيج من الأرقام والرموز والحروف أسهل من اختراق كلمة المرور الطويلة التي تحتوي على أحرف ومسافات فقط".

وذكر "المتسلل الأخلاقي" أيضا، نصيحة أخرى مهمة وهي التوقف عن استخدام نفس كلملة المرور لحسابات متعددة، لأنه بمجرد اختراق كلمة المرور على حساب واحد، يمكن استخدامها للوصول إلى منصات متعددة، وأكد "كوكروفت" على أن "استخدام نفس كلمة المرور في حسابات متعددة يعرض أمن تلك الحسابات للخطر ويجب تجنبه".

وأضاف محذرا: "يتضمن استخدام كلمات مرور متشابهة إلى حد كبير، مثل تلك التي تمت إضافة رقم أو رمز إلى النهاية، سيستخدم بعض المستخدمين نمطا يسمح لهم بإنشاء كلمات مرور مختلفة وتذكرها بسهولة لكل موقع، ومع ذلك، انتبه إلى هذا التهديد قد تكون الجهات الفاعلة قادرة على فك تشفير هذا النمط بعد ملاحظة كلمة مرور واحدة أو أكثر مخترقة".

وقدم "كوكروفت"، نصيحة أخرى مفيدة هي استخدام ما يسمى بالمصادقة متعددة العوامل، يتطلب هذا عاملا إضافيا للوصول إلى الحساب بالإضافة إلى تركيبة اسم المستخدم وكلمة المرور المعتادة، يأخذ هذا عادةً شكل رمز يتم تسليمه إلى جهاز محمول عبر تطبيق أو رسالة نصية، مما يمكن أن يساعد في إبطال نجاح اختراق أي حساب على الإنترنت.

وأخيرا، حث "كوكروفت" مستخدمي الإنترنت، على التحقق مما إذا كانت حساباتهم قد تعرضت للاختراق في عملية اختراق للبيانات سابقة أم لا باستخدام بعض الوسائل المساعدة، حيث ستكشف مواقع مثل Have I Been Pwned عما إذا تم الكشف عن كلمات مرورهم في هجوم إلكتروني سابق أو حالى، يستغرق الأمر ثوانٍ ويمكن أن ينقذ هذا الإجراء حساباتك من الاختراق.