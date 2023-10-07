عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السهل قدام والتقيل ورا| مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الاهلي
الاهلي

يبحث جمهور النادي الأهلي على نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا، وتوضح هذة القرعة مسيرة الأهلي في دور المجموعات بالبطولة، والذي يستعد لها الفريق بقوة خلال تلك الفترة.

الاهلي 

دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، التي أجريت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الرابعة التى تضم "شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني".

الأهلي بدوري ابطال إفريقيا

ويبدأ الأهلي مشواره فى المجموعات بمواجهة ميدياما الغانى فى القاهرة، ثم يسافر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، ويستقبل شباب بلوزداد فى القاهرة بعدها.

تعرف على موعد عرض مسلسل " culprits " لـ كامل الباشا

بركات يوجه تحية لرئيس الاتحاد السكندري بسبب مابولولو:هجيله عرض مميز في يناير

أما الجولة الرابعة فتكون فى الجزائر مع شباب بلوزداد، ثم يسافر إلى غانا لمواجهة ميدياما على أن يكون الختام فى استاد القاهرة الدولي أمام يانج أفريكانز في شهر مارس 2024

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه فريق سانت جورج الاثيوبي بسبعة أهداف دون مقابل في مجموع لقائي الذهاب والعودة بدور الـ٣٢.

الاهلي 

مواعيد مباريات الاهلي بإفريقيا

الأهلي × ميدياما الغاني  24 و25 نوفمبر 2023

يانج أفريكانز × الأهلي 1 و2 ديسمبر 2023

الأهلي × شباب بلوزداد 8 و9 ديسمبر 2023

شباب بلوزداد × الأهلي 19 ديسمبر 2023

ميدياما الغاني × الأهلي 23 و24 فبراير 2024

الأهلي × يانج أفريكانز1 و2 مارس 2024

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، إلى تحقيق اللقب الثانى عشر في النسخة الحالية.

من هو أكثر فريق تتويج بالبطولة؟

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا النادي الأهلي قرعة دوري أبطال إفريقيا الأهلي بدوري أبطال إفريقيا مواعيد مباريات الاهلي بإفريقيا من هو أكثر فريق تتويج بالبطولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

الدفاع عن النفس.. أول تعليق للرئيس الفلسطيني على المواجهات بين المقاومة والاحتلال

طوفان الأقصي.. إعلام إسرائيلي: لا يمكن حصر عدد الإصابات أو القتلي

ارتفاع الجرحي الإسرائيليين إلى 400 ..وحماس تقتحم مقر قيادة فرقة غزة

وفاة نجم فريق مسرح مصر.. شقيق محمد بطاوي ينهار في البكاء

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي والصناعة|9 سنوات من الإنجازات.. إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بإجمالي 5046 وحدة .. توقيع شراكات مع الدول العربية لتحقيق التكامل

بمشروعات ولدت من رحم 30 يونيو..9 سنوات من البناء والتعمير بأسوان في عهد السيسى

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

30 يونيو وضعت الزراعة على أولويات الدولة المصرية.. السيد القصير: مشروعات عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

مشروعات معالجة المياه وتبطين الترع.. إنجازات وزارة الري في 9 سنوات

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

ترشيحاتنا

إحنا مش في معركة.. رد صادم من حسين لبيب على طلب عمر هريدي

نهضة شاملة بقطاع النقل.. افتتاح محطات مترو جديدة وتغير أسعار التذاكر| تفاصيل

السفير العراقي بالقاهرة يستعرض لشيخ الأزهر ترتيبات زيارته المرتقبة لبلاده

فضيحة عسكرية إسرائيلية.. عمرو أديب يعلق على الطوفان الفلسطيني

الصحة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ والقصف الإسرائيلي مستمر على غزة

شاهد.. لحظة أسر جنود من جيش الاحتلال خلال معركة طوفان الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهر التوعية بـ سرطان الثدي 2023.. فضح 7 خرافات حول هذا المرض

السهل قدام والتقيل ورا| مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

بليغ حمدي.. تأثير جريمة سميرة مليان على حياة ملك الموسيقى

مهموم قبل وفاته.. سر رحيل نجم مسرح مصر حزنا على ابنته

فيديو

إيه الحكاية.. ياسمين عز تعلن مسابقة للرجال وجائزة 100 ألف جنيه / فيديوجراف

من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

طلاق ثم إعلان خطوبة.. مفاجأة الأردني ميكس وضحى العريبي

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ