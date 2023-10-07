السهل قدام والتقيل ورا| مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

يبحث جمهور النادي الأهلي على نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا، وتوضح هذة القرعة مسيرة الأهلي في دور المجموعات بالبطولة، والذي يستعد لها الفريق بقوة خلال تلك الفترة.

الاهلي

دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، التي أجريت في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، عن وقوع الأهلي على رأس المجموعة الرابعة التى تضم "شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني".

الأهلي بدوري ابطال إفريقيا

ويبدأ الأهلي مشواره فى المجموعات بمواجهة ميدياما الغانى فى القاهرة، ثم يسافر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز، ويستقبل شباب بلوزداد فى القاهرة بعدها.

أما الجولة الرابعة فتكون فى الجزائر مع شباب بلوزداد، ثم يسافر إلى غانا لمواجهة ميدياما على أن يكون الختام فى استاد القاهرة الدولي أمام يانج أفريكانز في شهر مارس 2024

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه فريق سانت جورج الاثيوبي بسبعة أهداف دون مقابل في مجموع لقائي الذهاب والعودة بدور الـ٣٢.

الاهلي

مواعيد مباريات الاهلي بإفريقيا

الأهلي × ميدياما الغاني 24 و25 نوفمبر 2023

يانج أفريكانز × الأهلي 1 و2 ديسمبر 2023

الأهلي × شباب بلوزداد 8 و9 ديسمبر 2023

شباب بلوزداد × الأهلي 19 ديسمبر 2023

ميدياما الغاني × الأهلي 23 و24 فبراير 2024

الأهلي × يانج أفريكانز1 و2 مارس 2024

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، إلى تحقيق اللقب الثانى عشر في النسخة الحالية.

من هو أكثر فريق تتويج بالبطولة؟

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.