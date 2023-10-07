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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تمنع أصحاب آيفون من العودة إلى نظام IOS 16

آبل تمنع أصحاب آيفون
آبل تمنع أصحاب آيفون من العودة إلى نظام IOS 16

قررت علامة آبل الأمريكية إلغاء خيار العودة إلى نظام iOS 16 لمستخدمي هواتف آيفون، بعد التحديث لنظامها الجديد iOS 17 الذى جاء بأكبر حزمة تحديثات متتالية فى تاريخها لإصلاح عيوبه.

وبحسب موقع “سي نت” التقني، كانت آبل قد كشفت عن نظام iOS 17 الجديد فى النصف الثانى من شهر سبتمبر المنصرم.

نشر الكثير من المستخدمين عن مواجهتهم الكثير من المشاكل فى تحديث iOS 17، مثل نفاذ البطارية سريعاً وسخونة الهاتف، غير البطء فى الاستخدام، مما دفعهم للتفكير فى العودة إلى نظام iOS 16 بعبر آيتونز iTunes.

إلا أن آبل منعت ذلك تماماً، وهو روتين تجريه كل عام عقب إصدارها لأحدث أنظمة تشغيلها، ومن المتوقع إطلاق النسخة الأكثر استقراراً وهى iOS 17.1 فى أكتوبر الجارى.

لذلك ينصح دوماً بعدم تحميل الإصدارات الأولى من أى تحديث، لحين استقرار النظام وتوفير كل الحلول للثغرات الأمنية فى حال تواجدت، وبالتالى الإستمتاع بتجربة استخدام أفضل.

آبل iOS 16 آيفون iOS 17 iTunes

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