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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لاشتعال الأوضاع.. وفا: تعطيل جميع مناحي الحياة في قطاع غزة

قطاع غزة يشتعل
قطاع غزة يشتعل

 أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا " تعطيل جميع مناحي الحياة في قطاع غزة اليوم، وسط توتر شديد يسود الميدان الآن، في ظل تطورات ميدانية متلاحقة، حيث تم تعطيل الدراسة في الجامعات والمدارس ورياض الأطفال.

وتدوي صفارات الإنذار في مدن تل أبيب والرملة وبئر السبع إلى جانب عدد من المستوطنات في الجنوب.

كما أشارت صحيفة “الشرق” إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين مسلحين من غزة والجيش داخل مستوطنات حول قطاع غزة.

ونقلت “الشرق” كذلك عن الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين تسللوا إلى إسرائيل من غزة.

فيما قالت “الشرق” أيضا إن  عدة مناطق حدودية شمال غرب قطاع غزة وشرق مخيم البريج وشرق خان يونس شهدت اشتباكات مسلحة. 

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