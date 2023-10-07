ريال مدريد يستدرج أوساسونا لتأمين صدارة الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا، اليوم السبت، في تمام الخامسة والربع مساء، على ملعب سانتياجو برنابيو ، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويستهدف فريق ريال مدريد بقيادة مدربه الايطالي كارلو أنشيلوتي تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتأمين صدارة الليجا.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا كالتالي:



حراسة المرمى: لونين، كيبا، دييجو بينييرو.

خط الدفاع: كارفاخال، لوكاس فاسكيز، فران جارثيا، ميندي، روديجر ، كاريّو.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، ثيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.

على الجانب الآخر، يامل فريق أوساسونا في نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، للحفاظ على تواجده في منقطة وسط الجدول.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز الثاني, بينما يأتي أوساسونا في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.