الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يستهدف مصالحة جماهيره على حساب برينتفورد

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره برينتفورد، اليوم السبت، في تمام الخامسة مساء، على ملعب أولد ترافورد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستهدف فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج، مصالحة جماهيره الغاضبة بتحقيق الفوز في مباراة اليوم وتحسين في وضعه الكارثي في جدول البريميرليج.

كان مانشستر يونايتد سقط أمام كريستال بالاس بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، كما خسر أمام جالاتا سراي التركي 3-2، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، يطمح فريق برينتفود في خطف نقاط المباراة الثلاث من الشياطين الحمر للتقدم إلى منطقة وسط الجدول، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما يأتي برينتفورد في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.