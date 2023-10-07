13 مساحة فنية تستضيف عروض مهرجان "دي-كاف"

يبدأ مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) استعداداته الأخيرة لانطلاقه في نسخته الحادية عشرة، والمقرر عقدها في الفترة من 12 أكتوبر إلى 5 نوفمبر المقبل على مسارح ومساحات تاريخية بالقاهرة.

يشارك في هذه النسخة 13 مساحة مختلفة تتنوع ما بين مسارح وقاعات عرض حديثة ومساحات متعددة الاستخدامات وأماكن مفتوحة. وذلك في إطار التعاون المستمر مع شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، والذي يعد الشريك الداعم للمهرجان منذ انطلاقته في عام 2012.

يُفتتح المهرجان بعرضه الأول "كلاش.. بعث رقمي"، وذلك على "ساحة روابط للفنون"، تم الإعلان عن افتتاح هذه المساحة من قبل شركة المشرق للإنتاج السينمائي والمسرحي في عام 2021 بعد إجراء تحديثات وتطويرات كبيرة بها ،وأصبحت ساحة روابط للفنون واحدة من أبرز المسارح المستقلة في مصر. تأسس مسرح روابط في عام 2005 وسرعان ما حقق شهرة واسعة كمكان داعم للفنانين والعروض المسرحية والأدائية. ويستقبل على خشبته أكثر من 200 عرض فيالعام، مما يعكس دوره الحيوي في تعزيز ودعم المشهد الثقافي والفني في البلاد.

تستضيف ساحة روابط للفنون 11 عرض ضمن فعاليات مهرجان (دي-كاف) لهذا العام من برنامج الفنون الأدائية، وتشملعروضًا من مصر وسويسرا وفرنسا وسوريا والمملكة المتحدة وبوركينا فاسو والمغرب. كما يستقبل ستوديو عماد الدينورشتين ضمن فعاليات المهرجان.



يتعاون مهرجان "دي-كاف" من جديد مع مركز التحرير الثقافي (TCC) ومسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية من خلال إقامة نقاشات حولالجمهور والمهرجانات في العالم العربي، والعروض الأدائية المسرحية من مصر، السويد، والمملكة المتحدة. يعتبر مركز التحرير الثقافي مركزًاثقافيًا متكاملاً يقدم مجموعة من الفعاليات والأنشطة والخدمات الثقافية المبتكرة التي تتناسب وتلبي احتياجات الفنانين والمبدعين. مما يجعلهمركزًا للثقافات المتنوعة، يتفاعل معه الجمهور بشكل عام والمبدعون بشكل خاص، من خلال استراتيجية تفاعلية تليق بمكانة وقوة الساحةالثقافية في مصر. أما مسرح الفلكي، فيعد واحدًا من المسارح التي دعمت الحركة المسرحية المستقلة.

وفي إطار التعاون والدعم المستمر بين كل من شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري ودي-كاف، توفر الشركة المتخصصة في ترميم المبانيالتراثية في وسط البلد مساحات جديدة تقام فيها مجموعة منوعة من فعاليات دي-كاف خاصة ببرنامج "الميديا الحديثة والفنون البصرية"،حيث يستقبل " ممر كوداك" عروض من باكستان، كندا، المجر، كما تستقبل مساحة " فاكتوري" عروض ضمن ملتقى الفنون العربيةالمعاصرة من سوريا، تونس، مصر، أما مساحة " الهنجر" فهي تستضيف حفلات موسيقية ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة من التشيك، السودان، سوريا، مصر

كما يستمر التعاون بين دي كاف والمراكز الثقافية المختلفة حيث يستضيف معهد جوته بفرعيه بشارع البستان والدقي مجموعة من النقاشاتو الورش من ألمانياوسويسرا، كما يستضيف المعهد الفرنسي عرض "أقفاص فارغة" من فرنسا ومصر، الذي يتم عرضه أيضا بالمركزالثقافي النمساوي. وتنطلق فعاليات مهرجان (دي-كاف) خارج القاهرة لتقديم عرض "يوم شغل" من المملكة المتحدة على مسرح الجزويتبالإسكندرية.

وضمن فعاليات "الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة" يستقبل مسرح السامر بالهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافةالمصرية عرض "إذا هوى" من لبنان، حيث انضم مؤخرًا ضمن المسارح التي تم افتتاحها بالقاهرة عقب تجديدها في يوليو الماضي، كمايستضيف بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية عروض من فلسطين، المغرب، فرنسا، ضمن برنامج عروض "شاعرات"، كما يستضيفإطلاق مشروع "المسرح المترجم - المسرح الأوروبي المعاصر بالعربية"، والذي تطلقه شركة المشرق للإنتاج الفني ضمن فعاليات المهرجانلترجمة نصوص مسرحية أوروبية للغة العربية.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، المهرجان الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة يستمر على مدارثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقيةوعروض ديجيتال وسينمائية. يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من جميع أنحاء العالم يجتمعون في قلبالقاهرة.