إسلام خليل مؤلف أغنية «الرئيس»: أحب الكتابة البسيطة والسيسي أمين على البلد|حوار

أصدر الشاعر الغنائي إسلام خليل مؤخرًا أغنية لدعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، حيث عدد داخلها إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وما حققته مصر من طفرة في مختلف المجالات خلال السنوات الـ10 الأخيرة. لذلك أردنا الاقتراب أكثر من تجربة الشاعر إسلام خليل، وكذلك معرفة كواليس أغنيته الأخيرة.

صدر لك مؤخرًا أغنية «الرئيس» والتي أعلنت فيها تأييدك لترشح الرئيس السيسي.. كيف جاءت فكرة الأغنية؟

قدمت الأغنية لأعلن من خلالها دعمي للرئيس السيسي خلال الانتخابات، فهو رجل أمين على البلد، وقد قلت في الأغنية: «خدعونا وقالوا ربيع.. وكانت البلد هتضيع.. خدها خرابة.. وخلاها أمن وزرع ومشاريع». فكلمات الأغنية تعبر عن الانتخابات الرئاسية، ومشاعر الناس تجاه الرئيس السيسي؛ لذلك كنت أشعر بأنه يجب أن أكتب وأغني عن الانتخابات.

تستخدم لغة بسيطة في كتاباتك.. كيف توظف اللغة؟

أحب الكتابة البسيطة، وأنا مشهور في الوسط الفني بسبب استخدامي المفردات المصرية البسيطة، فقد ابتكرت لغة بسيطة واستخدمتها في جميع الأغاني التي انتشرت بفضل شعبان عبد الرحيم، وقد أحبها الناس بسبب بساطتها، فأنا لم أبتكر هذا الأسلوب، بل هو جزء من شخصيتي التي تميزت عن غيري من الشعراء، وهذا أقر كبار الشعراء والملحنين بالأمر مثل: أيمن بهجت قمر ومصطفى كامل وعبد الرحمن الأبنودي، وسيد حجاب.

ما هي اهتمامتك وما أبرز الأغاني التي قدمتها؟

أنا أعمل موجه لغة عربية، وبالتوازي أغني الكلمات التي أشعر بها وأكتبها، وأهتم بشكل خاص بالأغاني ذات الطابع السياسي والاجتماعي، والتي تتعلق بالوطن والبلد والأحداث العالمية، كما أنني عملت مع الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، وقمت بكتابة جميع أغانيه منذ بداية مسيرته الفنية، وبعد وفاته حاولت الاستمرار في الكتابة والغناء في نفس المواضيع التي تتعلق بالأحداث السياسية والاجتماعية في العالم، وخاصة مصر، فأنا محب لهذا الوطن. وقد أردت استكمال ما قام به شعبان عبد الرحيم، وحاليًا أواصل هذا الدور ولا أنوي التوقف عن الغناء. فقد قمت بتقديم العديد من الأغاني خلال الأحداث التي وقعت بعد عام 2019، ومنها فيروس كورونا، وكنت أول شخص يغني عن هذا الموضوع مع أحد أبناء شعبان عبد الرحيم.

هل ستقوم بالكتابة والغناء خلال الفترة المقبلة؟

بالتأكيد.. فأنا متابع جيد للأحداث والنشرات والسياسة. كما أنني أصرف من جيبي، ولا أنتظر مقابل مادي أصلًا. فقد طالبني الكثير من المصريين مؤخرًا لكتابة أغاني وطنية، وبالفعل كتبت أغاني لابن شعبان عبد الرحيم، وكان اسمها «كلنا معاك يا ريس».