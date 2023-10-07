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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء النسيان .. ردده يفتح الله عليك ويذكرك بكل ما نسيته

صدى البلد

دعاء النسيان من أكثر الادعية التي يبحث عنها الكبير والصغير هو دعاء النسيان، لان النسيان من آفات العلم التي يعاني منها الكثير، قد يكون نتيجة ضغوطات يعانى منها الانسان، رغم أنه أمر سيء لكن في أوقات كثيرة هو نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان للحفاظ على صحة العقل البشرى خاصة إذا مر الإنسان بأحداث ومواقف سيئة ومؤلمة للغاية ومآسي  كفقدان شخص عزيز.

كما يعاني الكثير من الطلبة من التشتت ونسيان ما ذاكروه، فضلاً عن أنه لم يرد في القرآن الكريم آية مخصوصة للحفظ والفهم، ولكن القرآن الكريم بكل آياته باب من أبواب الفتح على الإنسان بالتيسير والتوفيق، ومما يمكن أن نلجأ إليه دائمًا هو قراءة سورة الفاتحة وآياتٌ من سورة طه قال تعالى:{قالَ رَبِّ اشرَح لي صَدري*وَيَسِّر لي أَمري*وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني* يَفقَهوا قَولي}، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء النسيان .

دعاء النسيان 

اللهم إنى أسألك سرعة الحفظ والفهم والبديهة وقوة الملاحظة.

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دعاء النسيان والحفظ

اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ، اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك رهابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري.

اللهم إني استودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده لي عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير، اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا منجى ولا ملجأ إلا إليك.

اللهم أستودعك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين، سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويُكتب إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين.

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اللهمّ افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدًا فى الدنيا والآخرة، ومن فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك أبدًا، وتزيدنا لك بهما شكرًا وإليك فاقة وفقرًا، وبك عمن سواك غنى وتعففًا.

اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهّم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم إنّي أسألك فهم النّبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كلّ شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم إنّا نسألك بكلّ اسم هو لك، سمّيت به نفسك، أو نزّلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السّؤال، والنّجاح في الامتحان، آمين يا ربّ العالمين.

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دعاء النسيان 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته أنت سهلًا انت تجعل الصعب إذا شئت سهلًا، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع، اللهم أجب دعاءنا ويسر أمرنا، وافتح علينا فتحًا عظيمًا يا أكرم الأكرمين.

اللهمّ إنّي أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله، وظاهره، وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، اللهمّ إنّي أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة.

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