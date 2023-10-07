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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقص حاد في الدم بإسرائيل وحملات عاجلة للتبرع تزامنا مع طوفان الأقصى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حذرت خدمات الدم في نجمة داود الحمراء من نقص حاد في وحدات الدم من جميع فصائل الدم، وخاصة وحدات الدم من النوع O للعلاج المنقذ للحياة،  وفق ما نشرته صحيفة يديوعوت أحرونوت الإسرائيلية. 

وذكرت الصحيفة، أنه مع نشر النداء للجمهور، جاء المئات إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب وطلبوا التبرع، والتسائل عن كيفية المساعدة؟، وذلك مع وصول 250 جريحا إلى المستشفيات الإسرائيلية في أعقاب بدء علمية طوفان الأقصى التي بدأتها المقاومة الفلسطينية صباح اليوم، واقتحام عدد من المستوطنات الإسرائيلية في شمال غزة. 

وذكرت الصحيفة، أن مستشفى سوروكا في بئر السبع أعلنت أنه تم نقل أكثر من 130 جريحاً إلى غرفة الطوارئ حتى الآن، بعضهم في حالة خطيرة للغاية ويعانون من إصابات متعددة الأجهزة، فيما أعلن مستشفى بارزيلاي في عسقلان أنه استقبل حتى الآن 94 مصابا. 

وقال ماسوروكا: "يتم علاج المصابين في مواقع مختلفة في المستشفى حسب حالتهم - في غرفة الصدمات، وفي غرف العمليات، وفي قسم العناية المركزة العامة".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

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