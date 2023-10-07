آداب القاهرة تعتمد لائحة جديدة بنظام الساعات المعتمدة لطلاب الليسانس.. تفاصيل

اعتمدت كلية الآداب جامعة القاهرة اللائحه الجديدة ، بنظام الساعات المعتمدة لليسانس العام، وتطبيق الدراسات البينية لأول مرة من خلال استحداث عدد من المقررات الدراسية ، التي تعتمد على الإنتاج المعرفي؛ لمواجهة التحديات والمتغيرات المتلاحقة، مع التركيز علي أن تحقق رؤية مصر المستدامة 2030،ومواكبة الخريجين لسوق العمل، والتطور العالمي.



وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أنه لأول مرة في أقسام اللغات وأقسام العلوم الإنسانية سيتم التركيز على التدريب الميداني ومشروع التخرج، بحيث يكونان متطلبا اساسيا للتخرج اعتبارا من العام الدراسي القادم، الذي سيبدأ معه تطبيق اللائحة، مشيرا إلي أن اللائحة الجديدة ستحدث نقلة كبيرة في تاريخ كلية الآداب؛ نظرا إلى أنها يتسد الثغرات المعرفية إلي جانب إكساب خريجي الكلية قدرات وإمكانيات تؤهلهم بقوة لسوق العمل.



وأضاف الخشت، أن هذه اللائحة تم وضعها بعناية لتحقق توجهات الدولة فيما يتعلق بتنوع مسارات التعليم، والدعوة إلى الابتكار والتميز، ومواكبة التطور العالمي، واكتساب القدرة التنافسية، والتركيز على المقررات البينية، موضحا أنه تمت مراجعة المقررات الدراسية لتتماشى مع سوق العمل، وتواكب التطور العالمي، وتخدم المجتمع ككل.



وأشار الخشت، إلى أنه تم استحداث شعبة اللغة الأردية بقسم اللغات الشرقية وآدابها، كما تم استحداث عدد كبير من المقررات الدراسية التخصصية والبينية بكل قسم علمي، إلي جانب تطبيق متطلبات المجلس الأعلى للجامعات المتعلقة بمقررات الفنون، لما لها من أهمية في بناء العقل المصري، مثل مقررات الفن الشعبي، والفن التشكيلي، وفن السينما، وفن المسرح.



وتشمل اللائحة الجديد لكلية الآداب والتي تحتوي علي 18 قسماً مقررات جديدة ما بين مقررات تخصصية، ومقررات بينية، وذلك وفقًا لكونها مقررات تواكب التطورات العالمية، وتمثل تميزًا للقسم عن نظيره في كليات الآداب الأخرى في الجامعات المصرية المختلفة، وأخيرًا لأهميتها لسوق العمل، حيث يتضمن قسم اللغة العربية وآدابها: مقررات جهود اللغويين العرب و تدريس العربية للناطقين بغيرها و التصحيح اللغوي و تحليل الخطاب وفنون الكتابة الصحفية والنقد الثقافي و الأدب الجغرافي العربي، فيما يتضمن قسم اللغات الشرقية وآدابها (عبري): تاريخ الجماعات اليهودية في العالم في العصر الحديث والترجمة الشفهية واللغة الأمهرية واللهجات السريانية وعلم اجتماع الأدب وعلم اجتماع اللغة.

وتتضمن المقررات الجديدة في قسم اللغات الشرقية وآدابها (فارسي): قراءة في الصحف الإيرانية و نصوص من الصحافة الأفغانية و نصوص من الصحافة الطاجيكية و الآثار والفنون الإيرانية وأدب الأطفال الإيراني والأدب الفارسي في المهجر والنظام السياسي المعاصر في إيران، وقسم اللغات الشرقية وآدابها (تركي): مدخل إلى الوثائق التركية العثمانية والملاحم والأساطير التركية ونصوص من الأدب الآذري ونصوص من الأدب الأوزبكي ونصوص من الأدب القازاقي، بينما يشمل قسم اللغة الإنجليزية وآدابها: أدب أطفال والموسيقى والشعر وآداب أخرى بالإنجليزية والأدب الإلكتروني والفن وفنون الأداء والأدب الحديث والثقافة البصرية، وفي قسم اللغة الفرنسية وآدابها: الفرنسية لأغراض جامعية و تاريخ الأدب عبر الوسائط السمعية والبصرية ولغة تخصصية (علاقات دولية) وورشة في الكتابة الإبداعية والأدب الموازي و الترجمة السمعية البصرية.



وبالإضافة إلي قسم الدراسات اليونانية واللاتينية: وتشمل المقررات الجديدة تأثير الأدبين اليوناني والروماني في الأدب الإنجليزي والجذور اللاتينية في اللغات الأوروبية الحديثة والمصطلحات الفلسفية والطبية اليونانية في الحضارة الأوروبية الحديثة وتحقيق النصوص العربية المترجمة عن اليونانية والأساطير اليونانية والرومانية وعلاقتها بنظريات علم النفس والنظريات الحديثة في الأساطير وتأثير الأدب اللاتيني في الأدب الإيطالي والأصول اليونانية واللاتينية للمصطلحات القانونية والسياسية الحديثة والمصادر الكلاسية في الأدب العربي، فيما يتضمن قسم اللغة الألمانية وآدابها: ورش كتابة إبداعية و مدخل إلى الدراسات الثقافية و أدب الروايات البوليسية وصورة ألمانيا في الأدب العربي وموضوعات لغوية مقارنة، كما يشمل قسم اللغة اليابانية وآدابها: اللغة اليابانية للأعمال ومدخل للثقافة اليابانية وثقافة البوب اليابانية، قدرات لغوية 1، 2(JLPT) وثقافة سوق العمل.



أما قسم اللغة الإسبانية وآدابها: يشمل ثقافة الناطقين باللغة الإسبانية (مستوى أول، ومستوى ثان) والتحليل اللغوي للنصوص (مستوى أول ومستوى ثان (وثقافة الناطقين باللغة الإسبانية (مستوى ثان) والترجمة التخصصية 1 (ترجمة الوسائط السمعية والبصرية والترجمة التخصصية 3 (الترجمة الآلية أو الترجمة بمساعدة التكنولوجيا)، وقسم اللغة الصينية وآدابها: دراما صينية (مسلسلات) و ثقافة الرموز الصينية وعلم الاجتماع وعلم النفس وآثار مصرية و استماع (نشرات إخبارية)، بينما يشمل قسم اللغة الإيطالية وآدابها: علم اجتماع الأدب وعلم نفس الأدب واللغة ومهارات البحث على شبكة الانترنت وعلم نفس الإبداع والموهبة ومهارات البحث العلمي والعرض الفعال ومناهج تدريس الإيطالية للناطقين بغيرها وتحتوي علي نصوص من الأدب الإيطالي في القرنين العشرين والحادي والعشرين.



وفي قسم اللغة الروسية وآدابها تشمل المقررات المستحدثة الترجمة السياحية والترجمة البصرية وقراءة في ثقافة اللغة وعلم اجتماع الأدب، وفي قسم اللغة اليونانية الحديثة وآدابها: تشمل علم التراكيب ومحادثة متقدمة باللغة اليونانية الحديثة والترجمة من اليونانية وإليها (الفلسفة والعلوم الطبيعية والتطبيقية) والنقد الأدبي اليوناني والنظريات الأدبية الحديثة وتأثير الأدب اليوناني القديم في آداب اللغات الرومانسية و تأثير الأدب اليوناني القديم في آداب اللغات الجرمانية، فيما يشمل قسم التاريخ: آسيا الصغرى خلال العصرين الهللينستي والروماني وتاريخ العلوم والفنون الإسلامية وتاريخ الإسلام في جنوب شرق آسيا، بينما يشمل قسم الجغرافيا (عام): جغرافية الخدمات والجغرافيا الحيوية وجغرافية الأخطار والكوارث، وفي قسم الجغرافيا (الخرائط): تحليل الصور الفضائية ونماذج الارتفاعات الرقمية وقواعد البيانات الجغرافية وتصميم وإنتاج الخرائط الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية في الإنترنت والهواتف الذكية - نظم تحديد المواقع.



ويتضمن قسم الفلسفة استحداق مقررات في الفلسفة للأطفال والفلسفة النسوية والفلسفة الأفريقية القديمة والفلسفة المقارنة والأخلاق المهنية وفلسفة الثقافة والفلسفة الأفريقية المعاصرة، أما قسم علم النفس يحتوي علي علم النفس الاجتماعي التطبيقي وعلم النفس المجتمعي وعلم نفس الإعلام والذكاء الإنساني وتطبيقات وعلم نفس اللغة ونصوص سيكولوجية وعلم النفس التجريبي وعلم النفس لذوي الإعاقة، وقسم الاجتماع يشمل: سوسيولوجيا النوع الاجتماعي ودراسات المرأة وسوسيولوجيا الصحة والأوبئة والمجتمعات والثقافات الإفريقية ومجتمعات الشرق الأوسط وعلم اجتماع العمل والنظرية الأنثروبولوجية والتنمية الثقافية و سوسيولوجيا المجتمع الشبكي و الإرشاد الاجتماعي الأسري و علم اجتماع السياحة - المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما يشمل قسم المكتبات (المكتبات): شبكات التواصل الاجتماعي والأكاديمي و التمثيل المرئي للمعلومات، وقسم المكتبات (الوثائق): تطبيقات الحكومة الإلكترونية وتطبيقات الحوسبة السحابية في مجال الوثائق والأرشيف وإدارة المتاحف، وقسم المكتبات (المعلومات): الويب الدلالية وعلم البيانات و المستودعة الرقمية وإدارة المعرفة.