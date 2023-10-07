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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حركة تعيينات جديدة داخل جامعة القاهرة

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتعيين 20 قيادة جامعية جديدة شملت وكلاء كليات، ورؤساء مجالس أقسام علمية، ومديرين ونواب مديرين لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية في عدد من كليات الجامعة ومراكزها.

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 ووجه الدكتور محمد الخشت، القيادات الجامعية الجديدة بضرورة العمل بروح الفريق للمساهمة في استمرار تقدم جامعة القاهرة، والحرص على زيادة مجالات التفوق للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات ومنافسة الجامعات العالمية المرموقة، محددًا لهم عددًا من المهام ذات الأولوية فى هذه المرحلة التي تستهدف تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، وذلك وفق استراتيجية جامعة القاهرة 2021- 2025 كجامعة من الجيل الرابع واستراتيجية وزارة التعليم العالي . وشدد على بذل الجهد لتحقيق الاعتماد الدولي في كل التخصصات وسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى على مستوى العالم. علاوة على الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع.

وتضمنت القرارات، تعيين الدكتورة مها محمد يوسف الخازندار وكيلة لشؤون التعليم والطلاب بكلية العلوم. وتعيين 7 رؤساء بمجالس الأقسام العلمية بعدد من الكليات، ففي كلية التخطيط الإقليمي والعمراني تم تعيين الدكتورة باسنت هشام أحمد يوسف رئيسا لمجلس قسم التخطيط البيئي والبنية الأساسية، وفي كلية التمريض تم تعيين الدكتورة عزة على عبدالحميد سيد رئيسا لمجلس قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة، وفي المعهد القومي للأورام تم تعيين الدكتورة غادة أحمد محمد على العوضى رئيساً لمجلس قسم التخدير والانعاش وعلاج الألم، والدكتور إيهاب محمد خليل رئيساً لمجلس قسم الأشعة العلاجية والطب النووي، وفي كلية الآداب تم تعيين الدكتورة منال عبدالفتاح محمود رئيسًا لمجلس قسم اللغات الشرقية وآدابها، والدكتورة ليلى كامل عبد الله البهنساوي رئيسًا لمجلس قسم الاجتماع، وفي كلية الصيدلة تعيين الدكتور أحمد حسن حسنى أحمد رئيساً لمجلس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية.

كما تضمنت القرارات تعيين 6 مديرين لمراكز تابعة للكليات، ففي كلية الآداب تم تعيين الدكتورة نيرة محمد محمد علوان مديرا لمركز البحوث الاجتماعية، وفي كلية الصيدلة تم تعيين الدكتورة نيرمين عادل أحمد مديرا لمركز البحوث التطبيقية والدراسات المتقدمة، وفي كلية الطب تم تعيين كل من: الدكتور هادى صلاح الدين عبدالفتاح مديرًا لوحدة بنك ومعمل الأذن وزرع القوقعة، والدكتور أحمد محمد محمود بدر مديراً لوحدة الوراثة الطبية، والدكتور خالد حسین محمد حسن مديرًا لمركز رعاية الحالات الحرجة، والدكتورة سوسن فاروق محمد محمد مديراً لوحدة اللياقة والتأهيل.

وشملت قرارات رئيس جامعة القاهرة، تعيين 6 نواب لمديري المراكز وهم: الدكتور عماد فاروق عمر الكاشف نائباً لمدير مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي، والدكتور السيد عصام السيد فليه نائباً لمدير مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة، وفي كلية الطب تم تعيين الدكتورة هبة الله محمد حسان نائباً لمدير وحدة الوراثة الطبية، والدكتورة عائشة محمد سمير نائباً لمدير مركز السموم البيئية والإكلينيكية، والدكتور أحمد عبد الرحمن محمد بطاح نائباً لمدير مركز رعاية الحالات الحرجة، والدكتور ماريز أنطوان فهمي عبده نائباً لمدير وحدة رعاية الأطفال مرضى السكر والغدد الصماء والميتابوليزم.

الدكتور محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة تعيين 20 قيادة جامعية جديدة وكلاء كليات رؤساء مجالس أقسام علمية وحدات خدمية Jobs Education

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