عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمان يوسف تنضم لمسلسل وبينا معاد الجزء الثاني

إيمان يوسف
إيمان يوسف

انضمت الممثلة الشابة إيمان يوسف لأسرة مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني، مع شيرين رضا وصبري فواز وتجسد شخصية نورهان، والمسلسل من إخراج هاني كمال ومن المنتظر عرضه على شاشة dmc. 

إيمان يوسف

قصة مسلسل وبينا ميعاد

"وبينا ميعاد" مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

يدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

 

أعمال إيمان يوسف

كانت كشفت الفنانة إيمان يوسف، في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن بدء عرض فيلم مندوب مبيعات، يوم 16 أغسطس في دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي. 

الفيلم هو الثالث لمخرجه ومنتجه العراقى حامد صالح بعد فيلميه" شغالتنا أرجنتينية" سنة 2018 والفيلم الثاني خليجي بعنوان  "المعرس" ومعناها  ( العريس ليلة الدخلة ) 2020 وهذه المرة الفيلم بالكامل يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات. 

ايمان يوسف الممثلة الشابة إيمان يوسف وبينا معاد مسلسل وبينا معاد أعمال إيمان يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

الدفاع عن النفس.. أول تعليق للرئيس الفلسطيني على المواجهات بين المقاومة والاحتلال

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

ارتفاع الجرحي الإسرائيليين إلى 400 ..وحماس تقتحم مقر قيادة فرقة غزة

طوفان الأقصي.. إعلام إسرائيلي: لا يمكن حصر عدد الإصابات أو القتلي

وفاة نجم فريق مسرح مصر.. شقيق محمد بطاوي ينهار في البكاء

موضوعات متعلقة

خالد جلال عن حصد "سيب نفسك" جوائز مهرجان القاهرة للمونودراما : فوز مستحق

تفاصيل حفل محمد رمضان بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر

بـ مسيرة من قصر روض الفرج.. الثقافة تحتفل بـ50 عاما على انتصارات أكتوبر

رامي صبري يحيي حفلا في العريش بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر| اليوم

مفاجأة.. اعرف سبب حذف شيري عادل صورها مع زوجها طارق صبري

بعد حفل السعودية.. محمد ثروت وابنه ضيفا مني الشاذلي ببرنامج معكم

أسرة حكيم تحتفل بعيد ميلاده الـ60| صور

اليوم .. عمرو سلامة يطرح برومو فيلم افتتاح مهرجان الجونة 60 جنيه

ترشيحاتنا

المآذن العالية وخطة بدر.. الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب أكتوبر وبطل معركة النصر

نيابة عن الرئيس.. مدبولي يؤكد أهمية التضامن والسلام لخلق بيئة داعمة للتنمية

من مؤتمر الإيسيسكو للشباب.. مدبولي يؤكد على أهمية التضامن والسلام لدعم التنمية والازدهار

إحنا مش في معركة.. رد صادم من حسين لبيب على طلب عمر هريدي

نهضة شاملة بقطاع النقل.. افتتاح محطات مترو جديدة وتغير أسعار التذاكر| تفاصيل

السفير العراقي بالقاهرة يستعرض لشيخ الأزهر ترتيبات زيارته المرتقبة لبلاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهر التوعية بـ سرطان الثدي 2023.. فضح 7 خرافات حول هذا المرض

السهل قدام والتقيل ورا| مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

بليغ حمدي.. تأثير جريمة سميرة مليان على حياة ملك الموسيقى

مهموم قبل وفاته.. سر رحيل نجم مسرح مصر حزنا على ابنته

فيديو

إيه الحكاية.. ياسمين عز تعلن مسابقة للرجال وجائزة 100 ألف جنيه / فيديوجراف

من هي .. ما من امرأة أضرت بإيلون ماسك كما فعلت «فيديوجراف»

طلاق ثم إعلان خطوبة.. مفاجأة الأردني ميكس وضحى العريبي

بائع سمنة صباحا وطبيب نساء مساءً.. حكاية دكتور قرر العيش في جلباب أبيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

علاء سليم

علاء سليم يكتب: وما النصرُ إلا من عند الله

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ