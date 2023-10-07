إسرائيل تستدعي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.. واستنفار على حدود لبنان

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، عن حشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط من قطاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، أنه تم حشد جميع التعزيزات على الحدود الإسرائيلية مع لبنان.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائليي، في وقت سابق من اليوم، السبت، أن المقاومة الفلسطينية تسيطر على 7 مستوطنات حدودية مع قطاع غزة.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".

وأضافت أنه يجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، في وقت سابق من اليوم، السبت 7 أكتوبر 2023، على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، فيما أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن تل أبيب في حالة حرب.