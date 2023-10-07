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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بلماضي يعلن قائمة الجزائر لوديتي مصر وكاب فيردي

منتخب الجزائر
منتخب الجزائر

أعلن جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، اليوم، السبت، قائمة تضم 25 لاعبًا، استعدادا معسكر شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر، أن يخوض المنتخب الجزائري، وديتين أمام كاب فيردي يوم 12 من الشهر الجاري، قبل أن يواجه منتخب مصر يوم 16 من نفس الشهر، بالإمارات.

وشهدت قائمة المنتخب الجزائري كوكبة من النجوم يتقدمها رياض محرز لاعب أهلي جدة، وسعيد بن رحمة لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي.

وجاءت قائمة الجزائر لوديتي كاب فيردي ومصر كالتالي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا - مصطفى زغبة - أسامة بن بوط.

خط الدفاع: هيثم لوصيف - رامي بن سبعيني، أحمد توبة - محمد أمين توجاي، يوسف عطال - عيسى ماندي - كيفين جيتون - ريان آيت نوري

الوسط: فارس شايبي - عبد القهار قادري - هشام بوداوي - راميز زروقي -حسام عوار -آدم زرقان - سفيان فيجولي -حسام عوار

خط الهجوم: رياض محرز - أمين جويري -سعيد بن رحمة - محمد بشير بلومي - إسلام سليماني - بدر الدين بوعناني - محمد أمين عمورة.

الجزائر مصر المنتخب الجزائرى

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