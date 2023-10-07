هل تشهد مصر كسوفا حلقيا للشمس خلال أيام ؟|البحوث الفلكية تحسم الجدل

أكد الدكتور أشرف تادروس الاستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيـوفيـزيقية ، وعضو مكتبي الفلك للتوعية والتواصل والتعليم ، وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء ، وعضو الاتحاد الدولي الفلكي ، أن يوم 14 أكتوبر 2023 سيكون هناك كسوفا حلقيا للشمس لكنه غير مرئي في مصر

وقال الدكتور أشرف تادروس الاستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيـوفيـزيقية ، وعضو مكتبي الفلك للتوعية والتواصل والتعليم ، وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء ، وعضو الاتحاد الدولي الفلكي في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يحدث الكسوف الحلقي عموما عندما يكون القمر بعيدا عن الأرض بحيث لا يغطي قرص الشمس بالكامل ، فينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم (كسوف حلقي) .

وأضاف الدكتور أشرف تادروس الاستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيـوفيـزيقية ، وعضو مكتبي الفلك للتوعية والتواصل والتعليم ، وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء ، وعضو الاتحاد الدولي الفلكي : سيبدأ مسار الكسوف في المحيط الهادئ قبالة ساحل جنوب كندا ويتحرك عبر جنوب غرب الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وكولومبيا والبرازيل .

وأكد الدكتور أشرف تادروس الاستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيـوفيـزيقية ، وعضو مكتبي الفلك للتوعية والتواصل والتعليم ، وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء ، وعضو الاتحاد الدولي الفلكي ، أنه سيكون كسوفا جزئيا مرئيا في معظم أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية والجزء الغربي من قارة أفريقيا ..