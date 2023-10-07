عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هل تشهد مصر كسوفا حلقيا للشمس خلال أيام ؟|البحوث الفلكية تحسم الجدل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد الدكتور أشرف تادروس الاستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيـوفيـزيقية ، وعضو مكتبي الفلك للتوعية والتواصل والتعليم ، وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء  ، وعضو الاتحاد الدولي الفلكي ، أن يوم 14 أكتوبر 2023 سيكون هناك كسوفا حلقيا للشمس لكنه غير مرئي في مصر 

وقال الدكتور أشرف تادروس الاستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيـوفيـزيقية ، وعضو مكتبي الفلك للتوعية والتواصل والتعليم ، وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء  ، وعضو الاتحاد الدولي الفلكي في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  : يحدث الكسوف الحلقي عموما عندما يكون القمر بعيدا عن الأرض بحيث لا يغطي قرص الشمس بالكامل ، فينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم (كسوف حلقي) .

وأضاف الدكتور أشرف تادروس الاستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيـوفيـزيقية ، وعضو مكتبي الفلك للتوعية والتواصل والتعليم ، وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء  ، وعضو الاتحاد الدولي الفلكي  :  سيبدأ مسار الكسوف في المحيط الهادئ قبالة ساحل جنوب كندا ويتحرك عبر جنوب غرب الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وكولومبيا والبرازيل .

وأكد الدكتور أشرف تادروس الاستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيـوفيـزيقية ، وعضو مكتبي الفلك للتوعية والتواصل والتعليم ، وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء  ، وعضو الاتحاد الدولي الفلكي ، أنه سيكون كسوفا جزئيا مرئيا في معظم أنحاء أمريكا الشمالية والجنوبية والجزء الغربي من قارة أفريقيا ..

القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الفلكية الجيوفيزيقية الفلك أشرف تادروس الفلك والفضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

تعليق عاجل من أردوغان على الصراعات المتوترة بين فلسطين وإسرائيل

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

الدفاع عن النفس.. أول تعليق للرئيس الفلسطيني على المواجهات بين المقاومة والاحتلال

ترشيحاتنا

الخارجية الفلسطينية: طوفان الأقصى حصاد انسداد الأفق السياسي للقضية والممارسات العنصرية لإسرائيل

مليون و130 ألف مواطن.. حملة السيسى تقدم نماذج التوكيلات لـ الوطنية للانتخابات

طوفان الأقصی.. انقطاع التيار الكهربائي عن جنوب إسرائيل

424 تزكية للسيسي من مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية

الماضي والحاضر.. تعليق مؤثر من إبراهيم عبد الجواد على طوفان الأقصى

الانتخابات الرئاسية 2024.. وكيل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يتقدم بأوراق ترشحه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رواية إدغار آلان بو تتنبأ بحادثة حقيقية.. كيف حدث الأمر ؟

بجمبسيوت.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

قبل زفافها على تامر عاشور.. 10 صور تكشف عن إطلالات نانسي نور

تشييع جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر بالفيوم.. شاهد

فيديو

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

تشييع جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر بالفيوم.. شاهد

2400 جنيه.. الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب.. فيديو

صدمة في تل أبيب بعد اقتحام فلسطينيين للمستوطنات وخطف جندي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ