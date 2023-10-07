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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مؤسس «أمهات مصر» توجه رسائل هامة للطلاب وأولياء أمورهم بشأن النظافة

عبير أحمد
عبير أحمد

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، مجموعة من الرسائل الهامة للأمهات من أولياء الأمور مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتضمنت رسائل مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، الآتي:

  • الاهتمام بالنظافة الشخصية، خاصة للأطفال في المراحل الأولى، سواء نظافة الشعر، خاصة للفتيات، وتقليم الأضافر ونظافة الزي المدرسي.
  • التأكيد عليهم باستخدام الأدوات المدرسية الخاصة بهم وعدم الاستعانة بأدوات الغير.
  • الاهتمام بالتغذية الصحية السليمة أثناء اليوم الدراسي والابتعاد عن السكريات واللحوم المصنعة والجبن بالزيوت النباتية، وتوفير زجاجة مياه معهم.
  • الأم داخل المنزل لها دور كبير في التهوية اليومية والنظافة وإعداد أكل صحي يحتوي على جميع العناصر الغذائية.

كما وجهت عبير أحمد رسائل خاصة بالمدارس، تضمنت:

  • الاهتمام بالنظافة داخل الفصول والحمامات والتهوية المستمرة داخل الفصول، وتوفير زائرة صحية داخل المدرسة.
  • عمل لوحات داخل الفصول والممرات توضح الطريقة الصحيحة لغسل الأيدي، والاهتمام بالنظافة والتوعية الصحية بالعادات الصحية السليمة.
  • متابعة المدرسة لعدم التكدس داخل الفصول.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي والتربوي لاتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور، برئاسة عبير أحمد، على مدار السنوات الماضية وحتي الآن لخدمة الطلاب وأولياء الأمور ولصالح العملية التعليمية.

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