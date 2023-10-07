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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

صدى البلد

أثارت الفنانة ياسمين صبري  ، الجدل بعد مشاركة جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام  باخر صورة لها من الطائرة.
 

وتألقت الفنانة ياسمين صبري  ،  باطلالة ملفتة مرتدية ملابس فورمال توب أسود و بنطلون بيج و اعتمدت أنها تظهر حافية القدمين. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من الوان النود،وقامت بترك شعرها وهو ما تماشى مع اطلالتها .

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وتتميز الفنانة ياسمين صبري  ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور ياسمين صبرى..

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IMG_2056
IMG_2055
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IMG_2062
IMG_2062
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IMG_2061
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IMG_2060
IMG_2056
IMG_2056
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اسمين صبري اطلالة ملفته الفنانة ياسمين صبري الفنانة ياسمين تثير الجدل باطلالة حافية القدمين ياسمين صبري

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