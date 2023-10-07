بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

أثارت الفنانة ياسمين صبري ، الجدل بعد مشاركة جمهورها بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام باخر صورة لها من الطائرة.



وتألقت الفنانة ياسمين صبري ، باطلالة ملفتة مرتدية ملابس فورمال توب أسود و بنطلون بيج و اعتمدت أنها تظهر حافية القدمين.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من الوان النود،وقامت بترك شعرها وهو ما تماشى مع اطلالتها .

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وتتميز الفنانة ياسمين صبري ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صور ياسمين صبرى..

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