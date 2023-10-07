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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حشود في عمان يرفعون علم فلسطين.. شاهد

صدى البلد

تداولت وسائل إعلام اليوم السبت، فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوضح خروج العديد من المواطنين في سلطنة عُمان إلى الشوارع، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية، ويهتفون مطالبين بفتح أبواب "الجهاد".


وطالبت سلطنة عمان الإسرائيليين والفلسطينيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.


حذرت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح السبت ٧ أكتوبر الجاري من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية.


ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة.


ودعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دولياً، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

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