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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالا بالعيد القومي.. محافظ الغربية يفتتح بطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس

محافظ الغربية
محافظ الغربية

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس، التي تقام تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج في إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومي والذي يوافق السابع من أكتوبر من كل عام.

وحضر افتتاح المسابقة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، ويسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والدكتور مني يحيي مستشار التربية الرياضة والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، والمحاسب محمد السيد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج.

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بدأت البطولة بالسلام الجمهوري ثم عرض حياة كريمة لمدرسة الزهراء بنات بإدارة شرق طنطا التعليمية ثم عرض احلم معنا لمدرسة مدينة العمال بإدارة غرب المحلة التعليمية ثم تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بطولة الجمهورية الأولى لشطرنج المدارس التي يشارك فيها ٣٤٣ لاعب منهم ١٦٣ من المرحلة الابتدائية و ١٠٨من المرحلة الإعدادية و٧٢ من المرحلة الثانوية من 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

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وأشار رحمي بالبطولة إلى أن الشطرنج يعد من أهم الأنشطة الرياضية التي تنمي مهارات التفكير والتخطيط والإبداع والابتكار لدى الطلاب وخاصة الأطفال في السن الصغير حيث يشارك في البطولة أطفال من فئات عمرية مختلفة.

وأشار المحافظ إلى أهمية النشاط الرياضي ودوره الفعال في تعزيز قيم المنافسة الشريفة بين الشباب، وأن الدولة في الجمهورية الجديدة تولي الرياضة اهتماما بالغا، وتحرص على تبنى المواهب البارزة في كافة الأنشطة الرياضية.

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