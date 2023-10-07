المركز القومي يعلن أسماء الفائزين في مسابقة كشاف المترجمين

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، عن الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين في نسختها الرابعة التي خصصت للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية.

وجاءت اسماء الفائزين كالتالي:

منال ممدوح يوسف أحمد

دعاء صلاح محمد المصلحي

زينب عبد المحسن جمعة

آية نبيل عبد المعطي

فاطمة السيد إبراهيم

ميرفت محمد متولى

جدير بالذكر ، أن المسابقة تأتى فى إطار خطة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بالمبدعين في كافة المحافظات المصرية من خلال الاحتفال بجميع الأعياد القومية، وذلك عبر طرح نصوص من إبداعات كبار المبدعين بجميع المحافظات المصرية للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة القليوبية الذي يوافق 30 أغسطس من كل عام أعلن المركز القومي للترجمة عن مسابقة لترجمة أحد إبداعات اثنين من كبار أدباء محافظة القليوبية وهما، الكاتب والأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي والكاتبة الكبيرة نبوية موسى.

يذكر أنه من أحدث إصدارات المركز المتوفرة بمنفذ البيع، "الاستشراق هيمنة مستمرة"، "ذكريات في الترجمة"، "القصة العظيمة للرياضيات"، "فلسفة البلاغة"، "الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"، "الصعود العالمي للشعبوية"، "القيم السياسية"، "مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"، "مقدمة في التصوف المسيحي"، "الصحافة فس الشرق الأوسط و شمال أفريقيا"، حرب الثورة الأمريكية (نبذة تاريخية)، "الزواج والحداثة"، "فرقة العمال المصرية".

بالإضافة إلى ذلك: "توجيه حركة التنقلات عبر القنوات البحرية"، "التصوير الحديث في مصر"، "القرية"، "الهلال الأسود"، "كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"، "الأفريكانية"، "تدبر الكبر"، "أهل التشريع وأهل التأويل"، "مقدمة في الأناجيل الثلاثة"، "تقنيات الفيلم التسجيلي"، "الكتاب البري"، "الاقتصاد الثقافي العالمي"، "أخلاق الحدلثة"، "المعرفة المستدامة"، "مدارات المجاز في الخطاب"، "بنية الشخصية"، "رسائل النساء من مصر القديمة"، "ثمن عدم المساواة"، "سنوات القرب من دوستويفسكي"، علم النفس الاجتماعي:الأسس"، "نظريات الأيدلوجيا"، "مغامرة المنهج"، و"التدين والحراك في مصر.