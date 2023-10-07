محمود فوزي: الشباب أحد أولويات حملة السيسي الانتخابية

رد المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، على سؤال أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي حول إمكانية حضور الإعلام في لقاءات الحملة مع المواطنين، والفئات التي سيتم استهدافها خلال تجول الحملة في المحافظات.

محمود فوزي يتحدث عن حضور الإعلام

وقال "فوزي"، خلال أول مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إن الحملة الانتخابية تستهدف جميع محافظات الجمهورية، وخطاب الحملة لا يستثنى أي فئة، والخطاب لجميع فئات الشعب المصري، ولكن فئة الشباب هي واحدة من أولويات الحملة.

وأضاف المستشار محمود فوزي، أنه خصص أكثر من فقرة خلال حديثه عن وسائل الإعلام، وسيتم اعتماد الشفافية والعلنية، والإعلان عن كافة الأنشطة، والاجتماعات العامة للحملة سيكون حاضر فيها الإعلام بشكل طبيعي.

واستكمل، أن الحملة ستعلن من خلال صفحتها على أرقام التواصل بالنسبة للسادة الإعلاميين حتى لا يكون هناك اختلاط بالمسارات الأخرى.