الخامسة مساءا.. غلق باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة في اليوم الثالث

أغلقت لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، باب تلقى أوراق الترشح وذلك بالنسبة لليوم الثالث من المدة المحددة للترشح.

وقدم المستشار الدكتور محمود فوزي، وكيل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وممثله القانوني، اليوم السبت، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، إلى لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يترأسها المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة.

وحضر المستشار الدكتور محمود فوزي وكيل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى مقر القاعة المخصصة لتقديم طلبات الترشح مصطحبا معه فريق الحملة الانتخابية حاملين أعدادا كبيرة من صناديق التي تحتوي على نماذج تأييد المواطنين الصادرة عن مكاتب التوثيق من مختلف محافظات الجمهورية.

وقام المستشار الدكتور محمود فوزي، بملء نموذج لطلب الترشح عن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمعد لذلك بالهيئة الوطنية للانتخابات بصفته الوكيل عن المرشح، وكذا ملء الإقرار الخاص بالجنسية المصرية بأنه مصري الجنسية ومن أبوين مصريين ولم يحمل هو أو والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، والإقرار بعدم سابقة الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، فضلًا عن الإقرار الخاص بتمتعه بحقوقه المدنية والسياسية.

وتضمنت أوراق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، وصورة رسمية من المؤهل الدراسي، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي الصادر من المجالس الطبية المتخصصة متضمنة نتيجة توقيع الكشف الطبي، وصورة شخصية حديثة.

واستقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات نماذج التأييد الصادرة من مكاتب توثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي بلغ عددها نحو مليون و 130 ألف تأييد، وكذلك نماذج التزكية الصادرة عن أعضاء مجلس النواب، والتي بلغ عددها 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

وبذلك يكون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أول من يتقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من بين راغبي الترشح في ثالث أيام تلقي طلبات الترشح والتي تمتد 10 أيام وفق الجدول الزمني.