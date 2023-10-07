متحدث جيش الاحتلال يزعم إطلاق السيوف الحديدية ضد حماس للرد على طوفان الأقصى

علق أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، على طوفان الأقصى، بعد الضرب الجوي على إسرائيل من قبل حركة حماس.

وكتب أفيخاي فى تغريدة له من خلال حسابه الشخصي عبر تويتر "أطلقنا ‎السيوف الحديدية ضد حماس وسننتصر".



يأتي هذا في الوقت الذي شنت فيه حركة حماس الفلسطينية هجومًا مزدوجًا منذ الساعة السادسة والنصف من صباح يوم السبت 7 أكتوبر، حيث تم إطلاق المئات من القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة على المناطق الإسرائيلية المختلفة المدنية والعسكرية.

وبالتزامن مع الهجمات الصاروخية شنت عناصر مسلحة تابعة لحركة حماس، هجمات برية داخل منطقة غلاف غزة، وجرت اشتباكات مسلحة خلال الساعات القليلة الماضية، أسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى داخل صفوف جنود الاحتلال الاسرائيلي.